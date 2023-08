PASO 2023. Algunos con más de 90 años y otros en silla de ruedas: los que dejan todo por ir a votar

En un contexto de baja participación del padrón en las PASO, algunos dejan todo por ir a votar, pese a las limitaciones etarias o físicas. Platenses de más de 90 años no faltaron a las urnas.

En Los Hornos, Graciela acompañó a su madre, Marta, de 86 años, a sufragar en la Escuela nº21. “Mi mamá siempre viene, si no la traigo me mata. Siempre se prepara antes, corta boleta en casa y dice ‘este sì, este no me gusta, a este no lo quiero’ y lo trae todo preparado”, contó.

“Lo que sí, un horror que no haya rampa. Solo hay una que no está habilitada así que me tuvieron que ayudar los gendarmes. Los chicos la levantaron y la subieron. Ella es flaquita, no es pesada, pero igual hay que hacer mucho esfuerzo”, agregó.

Lo mismo le pasó a un joven que, si bien optó por no hablar, pidió ser fotografiado para demostrar en las condiciones en las que tuvo que ingresar a la institución.

Marta, en tanto, destacó emocionada: “Siempre vengo. Es muy importante, me acompaña mi hija”.

Beatriz Maillo tiene 92 años y se acercó al Instituto San Vicente de Paul, en la mesa 60, a cumplir con el compromiso cívico.

Ángel tiene 93 años y, antes de entrar al cuarto oscuro, adelantó: “Siempre voté y voy a seguir votando”. Llegó acompañado de su esposa, que también tiene más de 90 años.

Américo Smith es el ejemplo en esta jornada. A los 102 años y con la actitud de un joven de 20 años, no faltó jamás a un domingo de elecciones.

En dos meses cumplirá 103 años. Al llegar, ante su heróico acto de ir a sufragar y pese a que hace varias décadas ya no es obligatorio para él, recibió el aplauso de los presentes.

“Estoy contento de haber cumplido. No falté nunca. Vivir en democracia está de diez”, afirmó para luego incentivar a los jóvenes a hacer lo mismo.