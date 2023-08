“Tiene la cara a la miseria”: secuelas de una patada brutal en La Plata

“Está con la boca inflamada, un ojo negro y le salió un huevo en la cabeza. La verdad, tiene la cara a la miseria”. En una charla con EL DIA, Melina (26) describió las secuelas de la patada en la cabeza que recibió su pareja durante un asalto en un local bailable de su propiedad y agregó que “por prescripción médica, tendrá que hacerse estudios periódicos durante seis meses, para descartar que no surja ninguna complicación”.

Las imágenes que captaron las cámaras de seguridad del comercio, situado en la avenida 44 entre 4 y 5, provocan mucha sensibilidad.

Se trató de una agresión artera, malintencionada y con ánimo de causar daño. No hay otra explicación posible.

Los delincuentes se llevaron $50 mil, un reloj, dos celulares y varias botellas de bebidas alcohólicas

Solo por razones ajenas a la voluntad del autor, el ataque no terminó en una tragedia.

Como este diario informó en su edición de ayer, Luciano (46) terminaba de festejar su cumpleaños cuando la inseguridad se cruzó en su camino.

A través de la puerta de la cortina metálica, que quedó abierta, se colaron en el Club One Million varios delincuentes, que enseguida le hicieron señas al dueño para que se tirara al piso. Siempre bajo amenazas de sacar un arma, que no mostraron o no se vio. Y cuando se puso de rodillas, con sus manos apoyadas en el piso, sin posibilidad de defensa alguna, le aplicaron el puntapié feroz, cuasi homicida.

Melina, que fue mamá hace solo cinco meses, mencionó que su pareja “no se acuerda nada del hecho. Se le apagó el televisor, pero ahora, más allá de los dolores y los mareos, que a veces aparecen, está bien. Ubicado en tiempo y espacio”.

Se supo que el comerciante vio el video de la patada y “quedó impresionado. Es muy indignante ver algo así”, destacó su pareja.

De los delincuentes, que se llevaron del boliche unos 50 mil pesos, un reloj, dos celulares y varias bebidas alcohólicas “de las más costosas”, no se sabe nada, refirió Melina.

La joven recordó que hace justo un año que tienen el Club Million y que la fiesta que terminó con el brutal asalto, “era privada”.

“Tuvimos invitados, pero no era algo abierto al público”, indicó.

Además manifestó que “teníamos a tres custodios trabajando, contratados de una empresa de seguridad, pero que justo cuando entraron los ladrones se habían ido dos de ellos”.

También recordó que ya habían sido blanco de otros episodios delictivos. “Hace unos meses le robaron la mochila a una empleada y, el 11 de noviembre pasado, a mi me robaron una camioneta a una cuadra de la comisaría primera”.

Ayer por la tarde, personal de Policía Científica acudió al comercio en cuestión para la tarea de levantamiento de rastros.

Al parecer, los asaltantes no tenían guantes y “toquetearon toda la caja. Si hay algo, está ahí”, conjeturó Melina.

Seguramente, el análisis de las cámaras será clave en la búsqueda de identificar a los autores del golpe.

“Eran mayores. Diría de más de 20 años. Y aparte de los que entraron, afuera había más”, concluyó.

BESTIAS

Por este hecho, causó particular enojo la forma en que “bolsiquearon” a la víctima para desapoderarla de cualquier cosa de valor que tuviera encima, pese a que estaba totalmente inconsciente.

Las imágenes, como se dijo, son estremecedoras y ponen de manifiesto que el delito en la Ciudad no tiene límites.

A los asaltantes, igual, poco les importó el estado del hombre al que acababan de atacar. Ellos siguieron tal cual lo tenían planeado.

Por eso avanzaron sobre las instalaciones a ver qué podían pescar.

La terrible situación duró unos pocos minutos y, con la fuga de los delincuentes, todos salieron a tratar de ayudar a la víctima.

En la causa, tomó intervención el fiscal penal en turno de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, que ya impartió varias directivas para acelerar las pesquisas.

En ese sentido, los investigadores sospechan que no estarían ante los ladrones con experiencia, avezados en el delito o de los considerados “pesados”.

“No descartamos nada, pero es probable que hayan actuado al voleo, al toparse con esa puerta que quedó abierta”, expresaron.

De todas formas, sí se sabe que son capaces de cualquier cosa. De cometer una agresión virulenta, con entidad suficiente para destrozar a cualquier familia.

Así es el delito. Sin barreras, sin nada que lo contenga, sin medir consecuencias. Un verdadero flagelo, que golpea en todos los rincones de la Ciudad.

Melina, pareja del comerciante agredido, expresó su indignación / EL DIA