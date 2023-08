La Joaqui se quebró al aire tras hablar de su salud mental: “Quiero que mi destino sea otro”

La Joaqui volvió a la vida pública tras un breve receso de la exposición y las redes sociales. La artista de RKT es parte del nuevo jurado de Got Talent Argentina junto a Flor Peña, Emir Abdul y Abel Pintos.

En Cortá por Lozano, La Joaqui abrió su corazón frente a Verónica Lozano, sobre quien confesó que pidió especialmente ser entrevistada por sentirse más cómoda.

Semanas atrás, Joaquinha Lerena De La Riva explicó a sus seguidores que, debido a cuestiones ajenas a ella, había perdido su canal de YouTube. Entre el colapso que sintió, la angustia por la muerte de su amigo El Noba y la detención de L-Gante, no está pasando su mejor momento.

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, empezó la artista.

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, comentó respecto al tratamiento que inició para mejorar su salud mental.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, sumó.

Al abrir su corazón, no pudo aguantar las lágrimas: “Estoy llorando mucho porque fue un año muy complejo y estoy haciendo lo mejor que puedo. Y a veces me cuesta. No sé en quién confiar. Quiero volver a cantar, quiero estar con mis amigos. Siento que en un año mi vida colapsó y estoy reconstruyéndola como puedo. Estoy cansada de que me juzguen por estar cansada. Y digo ‘¿en serio tengo que decir todo lo que pasé este año?’. A mí me duele”.

Además, admitió que, al recibir la propuesta de Telefe, sintió que podía ser la vía para salir de la tristeza. “Yo necesitaba cantar, mostrar mi nueva música, y no podía hacerlo. Y justo llegó este programa y dije ‘Capaz es por acá’. Fue como una nueva posibilidad…. Se armó un gran grupo. Con Abel es con el que mejor me llevo. Es mi compinche total”, recordó.