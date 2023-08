Murió Hernán Terranova, ex Cuestión de Peso, a los 47 años

El ex participante de Cuestión de Peso, Hernán Terranova, falleció a los 47 años y causó conmoción entre sus ex compañeros y fanáticos del programa. Participó del reality para bajar de peso en el 2017.

Quien tomó la iniciativa para hablar sobre su fallecimiento fue Lorna Geretto, la fan de Susana y ex compañera del ciclo de El Trece. “Conmocionada al enterarme de la partida de mi ex compañero Hernán. Partió luego de luchar contra la obesidad y la depresión, y lamentablemente no pudo vencerlas”, aseguró en sus redes sociales.

“Últimamente tenía muchos problemas de depresión, más su situación de peso, se descuidó mucho. Se descompensó y hacía una semana estaba internado en coma farmacológico. Tampoco le funcionaban los riñones”, detalló Lorna.

@Intrusos No pasa por la voluntad ni por conciencia de nada sino que lamentablemente es una cruel enfermedad. Fue compañero mío y lamento mucho su muerte. El quería salir pero no podia. Somos enfermos no gente sin voluntad o sin conciencia. @Flordelav @Karinaiavicoli — Lorna Irina Gemetto (@susalorna) August 29, 2023

De a poco, fueron apareciendo los mensajes, despedidas y condolencias a la familia de Hernán. “No sé qué le pasó, pero la obesidad mata”, escribió Marcos Rodo.

“Terra querido, qué desgracia. Hace unos meses te estaba buscando para ver cómo andabas y me despierto con esto. Saludos desde dónde estés, papá. Falso gordo, como me decías”, escribió José Fernández.

Terranova llegó a Cuestión de Peso en 2017, cuando el ciclo era conducido por Fabián Doman. Llegó con 180 kilos y la decisión de bajar de peso, para llegar a “ser abuelo”.