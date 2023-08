VIDEO. Alex Caniggia 'escrachó' a Mariana Nannis: "Me echó y me pidió que siga pagando las expensas"

Alex Caniggia liquidó a Mariana Nannis en redes sociales, con un fuerte descargo donde la acusa de desalojarlo a él y a su pareja Melody Luz del departamento familiar, con la joven a punto de dar a luz.

Tras la viralización del video, los seguidores de ‘El Emperador’ corrieron a los perfiles de Nannis a atacarla con comentarios poco felices. “El que rechaza a sus nietos se muere solo” o “Quiere a los animales y ni vio a su nieta, genial”, son mensajes que se pueden leer en los posteos de Instagram.

Venezia, la hija de Alex Caniggia y Melody Luz, nació el pasado 15 de julio. La primera en acercarse fue Charlotte Caniggia, quien compartió este momento con los padres primerizos y manifestó su felicidad.

Fuerte descargo

El mediático hijo de Claudio Paul Caniggia compartió un video indignado donde contó cómo sucedió el desalojo. "Me dijo que venía por un tema de divorcio con mi viejo. Le dije que tenía a mi mujer embarazada. ¿Me hacés irme con todas las cosas? Nos reputeamos. Me mudé, pero lo peor de todo es que cuando vino ni estuvo ahí. Después su abogado inútil llamó a mi representante y le preguntó si yo podía seguir pagando las expensas", empezó.

"No me felicitó, a Melody tampoco. No vino a vernos a la clínica. Un desastre. Quiero comentarios a ver qué piensan", continuó ofuscado.

"Esto no se lo voy a perdonar nunca en la vida, para mí ya no existe, le hice la cruz", concluyó para darle paso a que sus seguidores le comenten sus sensaciones. Por el momento, Nannis no se refirió al asunto.