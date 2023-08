VIDEO. María Becerra, fanática de Gimnasia, jugó al fútbol con los amigos del barrio y revolucionó las redes

Maria Becerra jugando un partido de fútbol en Quilmes en el día de ayer. 🩶 pic.twitter.com/W3jQ4JfqGM — Maria Becerra Data (@BecerraData) August 29, 2023

Sabido es que los colores azul y blanco enloquecen a María Becerra debido a su fanatismo por Gimnasia de La Plata, pero poco se sabía hasta acá de las habilidades para jugar al fútbol de quien es en la actualidad una de las artistas argentinas más resonantes del mundo, tras su colaboración con los Ángeles Azules y su participación en la música de "Rápido y Furioso".

Así lo descubrió una fanática de Becerra cuando concurrió a la cancha y vio que sus compañeras y compañeros ya estaban jugando, y que entre ellos estaba nada menos que la célebre cantante.

“Cuando vas al fulbito y está jugando ‘la Nena de Argentina’”, escribió @nanumorganti que, por supuesto, filmó con su celular y compartió el momento en las redes sociales. "Un lunes cualquiera y que viva Quilmes", escribió al chica en su cuenta social.

Becerra llegó hace unos días de su gira artística por Europa y, al parecer, decidió darse unos días de relax que incluyó un "picadito" con sus amigos y amigas de Quilmes de toda la vida. Para la ocasión, lució un outfit simple: remera negra, jogging suelto bordó y vincha verde. Tras el partido, se abrigó y aprovechó para tomarse algunas fotos con las chicas en la cancha.

Las imágenes repercutieron enseguida en las redes sociales. "Por eso no hay que cancelar ningún plan con amigos, mirá si lo cancelan y no ven a María Becerra", "Dios tiene a sus favoritas, lo que daría por verla", "Cosas que nunca me van a pasar", "María Becerra es ejemplo de superación personal, me alegro ver hasta dónde llegó", fueron algunos de los miles de comentarios que se reprodujeron en las aplicaciones.