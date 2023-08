Una famosa reveló cómo fue su encuentro íntimo con Luis Miguel: "En la cama es 11 sobre 10"

Luis Miguel realiza su gira en Argentina y en distintos lugares del mundo esperan por su llegada. Lo cierto es que el cantante mexicano, tuvo muchos encuentros con mujeres muy bonitas de nuestro país, como el caso de Andrea Estévez.

La modelo habló con LAM, el programa que conduce Ángel de Brito, y confesó varias intimidades que vivió junto al artista, donde aseguró que en la cama "Es un 11 sobre 10".

En diálogo con los periodistas, Estévez manifestó que su primer acercamiento con "Luismi", se dio durante un recital en Obras Sanitarias allá por el año 2011. "Yo estaba en la fila 10 y, de golpe, me viene a buscar la seguridad y me pasaron adelante de la valla. ¡Yo no lo podía creer! Estaba con una amiga y el hombre me pidió mi teléfono, porque me dijo que el señor quería cenar esa noche conmigo. Yo dije: ‘¡Esto es mentira!’ Pero se lo di, obviamente, por si había una mínima chance de que fuera cierto".

A su vez, siguió contando mas detalles sobre ese encuentro: "Nos veíamos lo más seguido que podíamos. Y, cuando estábamos nosotros juntos, estábamos el uno con el otro. En ese momento él no estaba en pareja y yo tampoco. Yo me voy y, cuando llego al auto, me llaman por teléfono y me dicen que el señor estaba parando en el Faena, si podía ir para ahí a cenar. Yo estuve varias veces en su casa, en Los Ángeles, pasé su cumpleaños con él, estuve en su barco en Miami".

En última instancia, relató aquellas noches con Luis Miguel que según ella, "no las va a olvidar": "En la cama es un 11 sobre 10. Es muy cariñoso. Es el tipo de hombre que a mí me gusta. Muy afectuoso, muy de mimos, muy de contacto".