“Me sale la resurreción”: una tarotista asegura que murió

La locura alrededor de Luis Miguel y su supuesto doble es total y le está dando una sonrisa a la gente porque, al menos, tiene algo divertido de qué hablar... Solo en Argentina se debate, vehementemente, sobre si el Rey Sol es el verdadero o es alguno de los falsos. En ese marco, la tele se llenó de opinólogos y analistas que hablan sobre si son o no sus dientes, si son o no sus huesos, si es o no su voz... Y una tarotista, ayer, en el programa de Carmen, también dio su versión: “A mí en la carta me sale que no es él. Esta carta significa la resurrección, como una persona que ha fallecido...”