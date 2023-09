Ladrones atrapados por vecinos, una muestra de hartazgo frente al delito

Los llamados casos de “justicia por mano propia” aumentan en la Ciudad y son una cabal expresión del hartazgo de los vecinos frente a los episodios delictivos.

Muchas veces esa situación es generada por la falta de acción policial y provoca ira. Pero otras tantas, muchas por decirlo, la respuesta de parte de las autoridades judiciales no va de la mano del sentido común y eso también impulsa reacciones “en caliente”, sin medir consecuencias.

Algo de todo esto pasó en las últimas horas en La Plata, con dos casos muy violentos. Uno en el Centro y otro en la localidad de City Bell.

En el primer hecho, que tuvo lugar en 8 entre 48 y 49, dos delincuentes entraron a las patadas en un edificio. La maniobra quedó registrada en una cámara de seguridad.

De esa irrupción rápidamente tomaron nota los consorcistas, que se encontraron con uno de los ladrones dando vueltas por los espacios comunes del PH. Y enseguida se desató el caos.

Una mujer, que llegaba al lugar junto a sus dos hijas, fue quien, de movida, hizo contacto visual con el asaltante y le preguntó “qué hacés acá”.

Al parecer, mostró intenciones de sacar una bicicleta.

“Uno si lo piensa, perdiste. Es cuestión de segundos que tenés que actuar, es la realidad. Cuando me le acerco, el saca del costado un cuchillo y, cuando lo miré así de reflejo, le pegué un manotazo y me lo traigo para el pasillo. No sabía si tenía encima más cosas o no”, explicó la damnificada.

A su vez, manifestó que “en una nos caímos y empezamos a forcejear”. “Y ahí me doy cuenta que una de las nenas se le tiró encima a él también, porque me había agarrado del cuello a mi. Tranquilamente nos podríamos haber abierto la cabeza a los dos, pero bueno, no lo pensé”, agregó.

“Le decía que vaya trabajar y mi nena le gritó: `No toques a mi mamá´. Cuando escucharon los gritos y, vieron todo el quilombo en la puerta, se sumaron más personas a ayudar, que no los había visto y también había varios repartidores de delivery”, expresó.

El acusado, en medio de la andanada de golpes, empezó a llorar y a pedir clemencia, pero no la encontró. Quienes lo rodeaban estaban fuera de sí.

Finalmente, el ladrón, de 18 años, que tiene domicilio en Villa Elvira, quedó preso por “robo agravado en grado de tentativa”. La causa tramita en la fiscalía de Ana María Medina.

TROMPADAS Y PATADAS

El que la pasó muy mal también fue un vendedor informal en City Bell, quien habría acosado a una menor de 13 años, cuando se dirigía a la escuela.

De acuerdo a lo que pudo saber este diario, el hecho tuvo lugar en 473 y 13C.

Allí, en medio de insultos y todo tipo de improperios, los vecinos lo arrinconaron contra la puerta de un local comercial y le empezaron a dar trompadas y patadas.

Si bien fue posteriormente demorado por la Policía, a las pocas horas, el señalado como autor de esa aberrante conducta pudo recuperar la libertad.