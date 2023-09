Preventiva por el fallido asalto en el banco de 1 y 67

La Justicia Penal de La Plata dictó la prisión preventiva para cinco de los presuntos integrantes de la banda que el pasado 17 de mayo copó la sucursal bancaria de 1 y 67, de la que, por errores operativos en la comisión del golpe, no pudo sacar ni una sola moneda.

La medida, que requirió la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, fue ordenada por el juez de garantías Juan Pablo Masi y recayó sobre “Nicolás Ricardo Alonso, María Eugenia Veloso, Ariel Agustín Benítez De Antonio, Juan Ramón Orosco y Lucas Nicolás Benítez De Antonio”, en orden a los delitos de “asociación ilícita en concurso real con robo triplemente calificado por ser cometido en poblado y banda, por el uso de arma de impropia y por el uso de arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada -en grado de tentativa-, incendio y falsa denuncia todos en concurso real entre sí”.

Para el magistrado, que rechazó el pedido de nulidad de todo lo actuado, como pidió uno de los acusados, así como también las solicitudes de libertad por falta de mérito del resto, “la prueba colectada en autos permite concluir -con la provisoriedad propia de la etapa-, en que existen motivos bastantes para sospechar que Ariel Agustín Benítez De Antonio, Lucas Nicolás Benítez De Antonio, Juan Ramón Orosco, Nicolás Ricardo Alonso y María Eugenia Veloso resultarían ser coautores penalmente responsables del hecho descripto”.

“Ariel Agustín Benítez De Antonio y Lucas Nicolás Benítez De Antonio -en calidad de autores-, Juan Ramón Orosco y Nicolás Ricardo Alonso -en calidad de partícipes primarios (...) y “finalmente Nicolás Ricardo Alonso resultaría ser autor penalmente responsable de los delitos de incendio y falsa denuncia”, detalló el resolutorio.

Respecto de María Eugenia Veloso, “se procedió a su aprehensión (...) en tanto se halló en su poder elementos que la vinculaban a los hechos aquí investigados como quien proporcionaba información, desde su rol como Jefa De Operaciones del Comando Patrulla La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, facilitando de esta manera la comisión de los hechos investigados en autos, por los cuales se requirió su detención”, agregó.

Para el juez Masi, al fundar el agravamiento de la situación procesal de los involucrados, al margen de la foja de antecedentes de varios de ellos, expuso que “ me remito a los peligros procesales valorados al momento de ordenar su detención, lo que a la fecha no han desaparecido, esto es la pluralidad de intervinientes, quienes interactuaban de manera coordinada y organizada, la pena en expectativa que se espera consecuencia del proceso y la violencia desplegada en los hechos, lo que permite sostener un actuar contrario a las normas, que me llevan a inferir la existencia de peligros procesales concretos, los que justifican -al menos por el momento- la procedencia de la medida de coerción requerida”.