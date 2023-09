VIDEO. "Mi mamá no me deja", la sorprende respuesta del arquero de Banfield Facundo Cambeses al árbitro Andrés Merlos en el partido ante Instituto

Este domingo, Banfield visitó a Instituto en Córdoba y ganó sobre la hora por 1 a 0 con gol de Gerónimo Rivera. Pero más allá del triunfo, la nota de la jornada la dio el arquero Facundo Cambeses.

El guardameta del conjunto dirigido por Julio César Falcioni, cayó mal a los 37 minutos del segundo tiempo, tras intentar despejar un centro. Quedó inconsciente en el piso y recién reaccionó cuando el árbitro Andrés Merlos le tocó el rostro. El juez de inmediato ordenó su reemplazo.

Esta decisión acompaña la recomendación de la FIFA de retirar del campo a un jugador cuando recibe un golpe en la cabeza.

Sin embargo, ya de pie, Cambeses se negó a salir y poco menos que suplicó a los colaboradores que no se hiciera el cambio. "Por favor, no me saques", decía entre un llanto de manera desconsolada.

Pero a todo esto se le suma una particularidad. En diálogo con TNT Sports, el propio Merlos aseguró que en la consulta que le realizó al arquero sobre si se sentía bien, éste le contestó: "Mi mamá no me deja".

"Cuando lo fui a ver, no me contestaba. Le di unas cachetadas y me dijo 'mi mamá no me deja'. Por eso lo hice atender", aseguró el juez del partido.

Por otra parte, mediante un comunicado, Banfield confirmó que "se sometió a estudios médicos, que arrojaron resultado satisfactorio". "El jugador, quien se dirigió a su domicilio, va a seguir monitoreado por el Cuerpo Médico del club en estas próximas 48 horas en las que el plantel tendrá licencia", informaron.