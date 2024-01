Escaparon del temporal de Bahía Blanca y están varados en La Plata: el drama de una familia

En la Terminal de Ómnibus de La Plata, una familia se encuentra varada desde hace dos días y atraviesa un presente dramático desde el fatídico temporal que afectó a Bahía Blanca. Jorge Páez, su mujer y sus seis hijos perdieron todo y llegaron a nuestra Ciudad luego de que buscaron asentarse en Neuquén y Mar del Plata.

"Es una historia bastante difícil", describió Jorge al narrar la serie de sucesos que lo trajeron hasta La Plata. "Perdimos todo lo que teníamos, al igual que treinta familias, por el tornado que hubo en Bahía Blanca. Lamentablemente en el lugar que vivíamos era mi lugar de trabajo y buscamos una ayuda del Gobierno, pero no obtuvimos respuestas. Tomamos la decisión de poder salir, tener techo y trabajo, por eso nos dirigimos hacia Neuquén con un poco de dinero que había juntado" agregó.

"No pudimos establecernos ante la gran demanda que hay de alquileres y la difícil situación del país. El Gobierno de esa Provincia no nos pudo brindar una solución, pero nos costeó los gastos de traslado hacia La Pampa y desde ahí busqué contactarme con un hermano que se encontraba en Claromecó. Finalmente comprobé que él no estaba allí y ahora reside en Río Gallegos (Santa Cruz). Por medio de él pude contactarme con una hermana que tengo en San Luis, se enteraron de mi situación y ahora nos esperan", explicó Páez.

En ese sentido, Jorge contó: "Estamos con mi esposa y mis seis chicos, de once, nueve, siete, cinco, tres y un año de edad. Entramos en situación de calle tras el temporal y nunca tuvimos un respaldo, siempre busqué la forma de independizarme y encontrar una salida. Lo más lindo fue que la gente de la Terminal nos recibió con los brazos abiertos". Además, señaló: "Le comentamos nuestra historia, nos atendieron y brindaron una serie de comodidades que no veíamos hace rato. En Mar del Plata, luego de pasar por Claromecó, también nos apoyaron dado que no pudimos cubrir los gastos de un alquiler en esa ciudad".

Sobre su arribo a la Región, explicó: "Una persona, a través de los medios, se ofreció brindarnos una casa y un trabajo para mi que soy gasista matriculado. Llegamos hasta Constitución a encontrarnos con él, nunca apareció y nos encontramos nuevamente en esta situación. Estamos cansados de andar de un lado para el otro y de que no podamos tener alguna ayuda del Gobierno".

"Ya vamos casi 25 días así después del temporal y no damos más. Me dio un golpe de presión en el camino, me puse fuerte para que mis hijos puedan estar bien. No quiero que ellos sepan de la triste realidad que vivo como padre y no se la deseo a nadie. Si pudiéramos conseguir aquí un lugar estable y que yo pueda trabajar, para darle un plato de comida a ellos", expresó.

Aquellas personas que puedan brindarle cualquier tipo de ayuda a Jorge Páez, podrán comunicarse a través del siguiente número (223-6892780).