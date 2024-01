Duro reclamo de Moyano: “¿Dónde están Cristina, Massa y Alberto?”

El cosecretario general de la CGT Pablo Moyano apuntó ayer contra los máximos dirigentes de Unión por la Patria por su ausencia en las protestas contra el paquete de medidas que está llevando adelante el presidente Javier Milei.

En ese sentido, Moyano pidió a los ex mandatarios Alberto Fernández y Cristina Kirchner, de igual modo que al ex candidato a jefe de Estado Sergio Massa, que reaccionen.

“No tengo compromiso con nadie, digo lo que siento como militante, no como dirigente. ¿Dónde están Alberto, Cristina, Máximo y Massa? Todos los máximos referentes hasta las últimas elecciones.

Tenemos que estar todos juntos”, manifestó uno de los líderes de la CGT.

Asimismo, el dirigente gremial consideró: “Creo que tendrían que reaccionar, convocar y estar en la calle. Hay tres formas de defendernos de estas leyes: la política, a través del Congreso, la judicial, donde hemos presentado un amparo, y la calle”.

No obstante, hizo una diferenciación respecto al ex ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, quien la semana pasada se reunió con la CGT. “Estuvimos con Sergio. Se charló, dio un panorama económico complicado y dijo que él quiere también ser parte de la reconstrucción del peronismo, no conducir”, sostuvo.

En sus críticas, también dijo que Alberto Fernández debería dejar la presidencia del Partido Justicialista y pidió “una renovación general” del peronismo.

Moyano dijo además que la CGT es el “último muro de contención en defensa de los trabajadores” y afirmó: “El Partido Justicialista está acéfalo, no veo un dirigente político que se haya puesto al frente de frenar esta locura que es el DNU y la Ley Ómnibus”.

“Muchas veces criticada y vapuleada, pero creo que hoy los trabajadores se sienten contenidos por esta conducción de la CGT”, señaló el dirigente camionero.

Por otra parte, recordó la marcha del pasado 27 de diciembre contra el DNU que firmó el presidente Milei. “Hubo una movilización a tribunales y fueron dos o tres diputados. En este momento hay que poner lo que hay que poner, donde se define un modelo de país”, expresó.

En esa línea, manifestó: “Tenemos que estar todos juntos. El peronismo en todas sus vertientes: políticos, gremialistas, movimientos sociales, todos los sectores. Cada cual es artífice de su destino, creo que en este momento tendrían que estar en la calle con nosotros”.

“Después es fácil, el movimiento obrero pone la gente, pone el cuerpo y en riesgo la libertad, vuelve el peronismo al Gobierno y te dejan de lado. Esto ya lo vivimos y es la autocrítica que tiene que hacer el peronismo”, subrayó.

Moyano también se refirió a las críticas que le hizo Milei, y aseguró que es una situación similar a lo que ocurrió en la década del ‘90 con el menemismo y su padre, Hugo. “Nuevamente los Moyano son el enemigo número uno de estos modelos económicos, pero está bien. Es un honor que el presidente me nombre y que diga que yo soy el responsable de no apoyar las reformas”, cerró.

Moyano dijo que Alberto Fernández debería dejar la presidencia del PJ nacional