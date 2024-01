“Puños calientes y panza llena”: no hubo piedad en un asalto a una jubilada

A sus 85 años y, por segunda vez en seis meses, una jubilada soportó un despiadado asalto en su vivienda de 72 entre 29 y 30, en Altos de San Lorenzo, donde tres delincuentes la llenaron de terror durante dos horas. En ese lapso, no solo la sometieron a una furibunda golpiza, la despojaron de una suma de dinero, de las llaves y hasta de la escritura del inmueble. También se tomaron un tiempo para comer y beber todo lo que guardaba en la heladera.

La odisea para Antonia Orfelia Barrera, la damnificada de este violento caso de inseguridad, arrancó “a la una y media de la mañana” de ayer.

En esos instantes, según le contó a este diario, “estaba durmiendo y me despertaron unos ruidos que venían de la cocina. Fue porque tres ladrones me levantaron la persiana de madera de la ventana, que comunica a ese sector con un patio trasero, tras sacarle las trabas”.

Enseguida citó que, al verla levantada, “se enfurecieron y comenzaron a pegarme cachetazos y piñas en la cara. Hasta por uno de los golpes me voló la dentadura postiza. Por eso los moretones que ahora tengo” debajo de sus ojos y de su boca.

Sobre el grupo delictivo, indicó que “eran tres, de entre 18 y 25 años. Estaban a cara descubierta y no me mostraron ningún arma, pero me amenazaron bastante, además de agredirme y de encerrarme en el baño entre una hora y media y dos horas”.

“DECÍAN QUE TENÍA 20 MIL DÓLARES”

Los salvajes asaltantes no anduvieron con vueltas y enseguida empezaron a hostigar a la jubilada con un dato que daban por cierto: “`Nos dijeron que usted tiene 20.000 dólares´”.

Sin embargo, Barrera mencionó que “por mi situación económica nunca tuve un ahorro en otra cosa que no sean pesos”.

Los propios delincuentes pudieron corroborar que la mujer no les había mentido, porque “le dieron vuelta la casa” y no encontraron ni un solo billete estadounidense.

“Además, les dije que ya me habían sacado la plata que tenía en otro asalto que tuve acá hace seis meses”, recordó.

“Lo que me robaron fueron aproximadamente 100.000 pesos, algunos objetos que todavía no sé bien porque no aún no me puse a revisar y las llaves de la casa. Por eso tuvimos que cambiar las cerraduras de las puertas”, reflejó.

Cabe señalar que, en la denuncia que la familia radicó en la comisaría de esa jurisdicción, también se mencionó que la banda sustrajo “la escritura de la casa”.

No conformes con robarle, pegarle brutalmente y someterla a un nivel de estrés extremo, Antonia expuso inclusive algunos vandálicos comportamientos, que también la indignaron.

En tal sentido, lo que más lamentó es que “me rompieron algunas plantas y macetas que tenía en el patio de atrás. Fue por pura maldad, porque no tenía lógica pensar que podría esconder dinero ahí, ya que horas antes las había regado y la tierra estaba mojada”.

Paralelamente, reveló que “me sacaron de la heladera una lata con duraznos al natural, que se comieron y luego usaron la lata para ensuciar la cocina”.

“También probaron las naranjas y bebieron gaseosas. Hasta sacaron de la heladera una botella con vino y la dejaron tirada en el piso”, mencionó.

En medio de su inocultable desánimo y mientras sus hijos -con ayuda de una vecina- se encargaban de ir ordenando el caos de ropa y objetos desparramados por la banda, la jubilada se mostró convencida que “son los mismos que me asaltaron la vez anterior”.

En aquella oportunidad, destacó, actuaron con los rostros cubiertos, aunque esta vez dejaron ver sus caras. “Ojalá los agarren”, expresó.