Los 80 de Susana: la diva festejará con todo mientras prepara la vuelta a la tevé

Susana cumple 80: mañana, la diva total, la diva de los teléfonos, soplará las velitas en una espectacular fiesta para corroborar lo ya sabido por todos: Su es parte ya del imaginario popular, inolvidable por su presencia televisiva, su carisma, y también por algunos furcios y polémicas, desde el cenicero a los dinosaurios.

“Susana”, a secas, sin el Giménez, ya forma parte del mobiliario nacional: segunda diva del actual olimpo argentino -que en vano intenta crear reemplazos- sigue los caminos de su modelo, Mirtha Legrand, que también sigue sin tener parangón en el actual sistema mediático argentino.

Es, claro, parte de otro tiempo, donde la tevé era un integrante más de la mesa familiar, y la ex “chica Shock” se metía, noche a noche, en las casas con su programa de entretenimientos, ”Hola Susana” (luego, por líos legales, ”Susana Giménez”).

“Esa maldita costilla”, último filme que protagonizó Susana. Este año volverá a la pantalla grande

Aquel ciclo es su más emblemático logro (al aire desde 1987 hasta 2018, aunque en sus últimas temporadas solo en forma de ”especiales” esporádicos), pero da la sensación de que María Susana Giménez Aubert hizo y pudo todo , y de que tiene la capacidad de convertir en oro todo lo que se propone, desde que era modelo, cuando fue vedette, cuando fue actriz, cuando se metió a editora de su propia revista y ahora, de vuelta en el teatro y el cine, algo alejada de la pantalla chica.

Desde que apareció por primera vez en la tapa de Gente con la leyenda “Susana, la mujer que mata”, en 1967, tiene uno de los rostros más frecuentes en las publicaciones del Río de la Plata, donde se encumbró fabricando una personalidad encantadora, avasallante aunque distinta a la de su colega Moria Casán, de singular simpatía más allá de sus atributos físicos, y se transformó en un deseado modelo de vida para muchas jóvenes que han intentado emularla.

Autora de preguntas acerca de si los dinosaurios estaban vivos o de cómo le acomodaba las pelotas una mujer a su esposo golfista, acuñó latiguillos como “¡Me lo como!”, “¡Ay, mi amooor!”, “¡Qué amoroso!” e introdujo la palabra “ídola”, que no existía en la lengua castellana y que fue adoptada de inmediato por mucha gente.

La carrera de Susana fue siempre en ascenso; luego de haber estudiado en el Quilmes High School y el colegio La Anunciata, y haberse casado con un hombre de apellido -como desea cualquier buena familia de clase media alta-, tuvo a su hija Mercedes Sarrabayrouse a los 18 años y de allí pasó a integrar la agencia de modelos de Héctor Cavallero.

Su figura y su encanto llamaron la atención del director Fernando Ayala, quien la integró al elenco de “En mi casa mando yo” (1968), con Luis Sandrini y Malvina Pastorino, a lo que siguieron sus intervenciones en los programas “Sótano beat” y “Matrimonios y algo más”, y este último le valió su primer Martín Fierro en 1970, por entonces como “revelación”.

En la lista de invitados para su gran festejo hay grandes ausentes, desde Lanata a Moria y Miguel Romano. Tampoco iría Mirtha Legrand

La actriz, ex vedette y conductora llegó a coleccionar hasta el momento 27 estatuillas entregadas por Aptra, así como parejas y maridos, entre quienes se contaron Carlos Monzón, Ricardo Darín cuando ella tenía 34 años y él 21, y su marido legal Huberto Roviralta, contra el que revoleó ceniceros y terminó pagándole más de 10 millones de dólares al terminar el vínculo. Los rumores y la prensa del corazón agregan otros nombres a ese núcleo.

En teatro debutó con “Las mariposas son libres”, junto a Rodolfo Bebán y Ana María Campoy, fue pareja de Leonardo Favio en “Fuiste mía un verano” y de Monzón en “La Mary”, incursionó en la revista gracias a Gerardo Sofovich, protagonizó la primera versión de “Sugar”, posó desnuda en Playboy, rodó películas en Italia y compartió varias con Alberto Olmedo y Jorge Porcel, hasta que recaló en su show televisivo imitando a Raffaella Carrà para luego hacerlo auténticamente suyo.

EL PRESENTE

Pero no todo es pasado: Su se encuentra disfrutando de la que ella misma ha afirmado es su última temporada teatral, su retiro. En Uruguay, la tierra que eligió como patria en los últimos años, en medio de numerosas polémicas políticas y económicas en Argentina, realiza “Piel de Judas”, con entradas prácticamente agotadas para cada función.

En esta comedia francesa escrita por Pierre Barillet y Jean Pierre Gredy estrenada en el teatro parisino de La Madeleine, Giménez se pondrá nuevamente en la piel de Marion Bruker, una mujer incisiva y la esposa de un músico pedante y mujeriego que en 2015, cuando lo interpretó en el Teatro Lola Membrives de Buenos Aires versionada por Fernando Masllorens y Federico González del Pino, le valió el premio ACE a Mejor Actriz de Comedia. En ese momento, la pieza que dirigió Arturo Puig y marcó el regreso de “la diva de los teléfonos” a las tablas luego de 24 años, fue vista por más de 150 mil espectadores.

Radicada en Uruguay desde la pandemia, Giménez retomó el año pasado la pieza del otro lado del Río de la Plata con dirección de Max Otranto y acompañada en el escenario por Antonio Grimau, Manuela Pal, David Masajnik, Patricia Álvarez y Sebastián Slepovich.

También ha vuelto Susana al cine: sin espacio en la pantalla grande desde hace 10 años, y sin protagonizar una película desde hace 25 (no es protagonista desde “Esa maldita costilla”, de 1999), la diva ya rodó su regreso, bajo las órdenes de Diego Kaplan, recordado por títulos como “Dos más dos” o “Igualita a mí”.

Su celebra las ocho décadas volviendo al teatro, al cine y a la teve, ¿para empezar a despedirse?

“No puedo creer que esté haciendo una película después de todos estos años; la verdad es que no lo tenía en los planes. Pero Diego es una fuerza de la naturaleza y un visionario. Cuando él me presentó el proyecto, no pude resistirme y me lancé de inmediato”, contó Susana. La historia gira en torno a una célebre pero poco ortodoxa psicóloga infantil encarnada por Susana, que lucha por sacar a su propio hijo de 43 años de la casa familiar.

Entre 1968 y 1987, Susana tuvo una prolífica carrera en cine, sobre todo en comedias, con títulos recordados como “Vení conmigo”, de Luis Saslavsky, o “Fuiste mía un verano”, de Eduardo Calcagno, junto a Leonardo Favio. Sin dudas, uno que dejó huella fue la película de culto “La Mary”, junto a Carlos Monzón y bajo la dirección de Daniel Tinayre. Del 87 a esta parte, Susana estuvo dedicada sobre todo a la conducción de su programa de televisión, donde también sostenía el pulso de la comedia a través de sus sketches, y a participar en varias obras de teatro en la Calle Corrientes. En cine, tuvo dos pequeñas apariciones: “Tetro”, de Francis Ford Coppola, y “Delirium”, de Carlos Kaimakamian Carrau. También tuvo una sonada participación en la comedia de Prime Video “Porno y helado”, de Martín Piroyansky.

Lo más importante es, sin embargo, su regreso a la televisión. Susana volverá a la televisión de Argentina en 2024, justo a tiempo para festejar sus 80 años en la pantalla chica con su programa clásico. La diva de los teléfonos estuvo radicada en Uruguay haciendo teatro, pero ya dejó en claro que está lista para cruzar de nuevo el Río de la Plata. “Vuelvo en el invierno”, le dijo Susana a un cronista en Uruguay.

La diva anunció el regreso de su clásico programa para el invierno. Por ahora, hace teatro en Punta del Este

Este retorno artístico con olor a despedida de Su se da en medio de varios cruces recientes con el fisco y varias declaraciones picantes sobre Argentina: la AFIP la acusó por evasión agravada en 50 millones, pero lo más curioso es cuando tuvo un cruce con un funcionario de ARBA porque no quería comprar vidas en el Candy Crush para no pagar impuestos.

GRAN FIESTA GRAN

Esto se dio el año pasado: el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Bonaerense Cristian Girard criticó las declaraciones de la conductora televisiva Susana Giménez, quien dijo que “no compra vidas” del videjuego Candy Crush cuando está en la Argentina para no tener que pagar el Impuesto País y que le apliquen la percepción de Ganancias y Bienes Personales.

Quizás por eso, Su celebrará los 80 en Uruguay, donde, claro, además se encuentra haciendo teatro. Según deslizaron desde su entorno, Su no quiere convertir a su fiesta en un evento público, pero... son tantos los invitados, y tan importante la cifra redonda, que el cumple ya genera expectativa.

Su celebró durante muchos años en La Florida, su rancho marítimo en Estados Unidos, pero por los compromisos teatrales esta vez no se moverá de Rincón del Indio, donde se encuentra La Mary, su mansión neocolonial, en las afueras de Punta.

Las 17 hectáreas y el casco con varias suites dignas de un hotel cinco estrellas se convertirán mañana en el centro de una fiesta que a pesar de recibir numerosos invitados, será íntima. O eso pretende Su, que no quiere que haya miradas indiscretas: pedirá una vez más a sus invitados que no circulen fotos.

Estarán allí, claro, Mercedes Sarrabayrouse, hija de Susana, y Lucía y Manuel, nietos de la estrella. También dirán presente sus hermanos Carolina y Patricio Giménez.

Pero además, habría sido invitado Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay, con quien mantiene un muy buen vínculo.

“Piel de judas”: el regreso de Su a las tablas y su despedida del teatro

El show principal estaría a cargo de Ramón ”Palito” Ortega, también habrá canciones de Patricio y no se descarta un mini show de Cristian Castro, también invitado. Verónica Castro llegaría desde Acapulco directamente a Punta del Este y, provenientes de Miami, lo harían Ricardo Montaner y familia y José Luis “El Puma” Rodríguez.

También daría el presente Sebastián Yatra, con quien desde los ”Especiales” conformó una linda relación, y estará un ex, Ricardo Darín, única expareja de Susana que asistiría al cumpleaños. Huberto Roviralta, Jorge Rama y Jorge “Corcho” Rodríguez no fueron invitados a la celebración, claro...

Estará Marley, algo cancelado, pero no fueron invitados, en cambio, Lanata, Valeria Mazza, Pampita, Miguel Romano, su peluquero, con quien mantuvo algunas diferencias, Moria, Luismi y Ricky Martin, que además no se lleva bien con los Castro, y tampoco serían de la partida, sorpresivamente, los integrantes del elenco de “Piel de Judas”, del que participan Antonio Grimau y Manuela Pal, entre otros intérpretes.

Protagonizó numerosos cruces por cuestiones políticas y económicas en Argentina, por lo que terminó radicada en Uruguay

¿Y Mirtha? Bueno, la Gala en beneficio de la Fundación del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, a la que La Chiqui va cada año, en Costa Galana, coincide con la fecha, así que Legrand no acudirá al festejo de su colega al que fue invitada especialmente. A Su no le habría caído del todo bien la negativa... Cosa de divas. Sí se espera la presencia de Marcela Tinayre, quien, desde finales de 2023, se encuentra descansando en su casa frente al mar, en José Ignacio, a pocos kilómetros de la mansión de Susana. Tinayre irá acompañada por sus hijos Juana y Nacho y sus respectivas parejas.