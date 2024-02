VIDEO. El romántico posteo de José Sosa a Cami Homs por el Día de los Enamorados: ¿se viene casamiento?

José Sosa y Cami Homs confirmaron su relación a finales del año pasado pero los rumores de un noviazgo circularon desde principios de 2023, cuando se los vio juntos en un boliche. En su mejor momento, la pareja intercambió mensajes en redes sociales por el Día de los Enamorados.

El Principito Sosa compartió en Instagram un video con la modelo con la canción “Para siempre” de Benjamín Amadeo, que también posteó Homs. “Este y todos nuestros días. Feliz día amor”, escribió ella y él respondió: “Feliz día hermosa”.

Se trata de un recorte de algunos de sus momentos íntimos, entre los que están las vacaciones junto a los hijos de ambos en Punta del Este y la consagración de Estudiantes en la Copa Argentina. Los seguidores inundaron sus perfiles de corazones y reacciones de amor.

¿Se viene el altar?

En las últimas horas, la modelo se dedicó a responder consultas de sus followers y una de ellas llamó la atención. Es la posibilidad de un casamiento con el jugador pincharrata, que no negó.

“¿Cuándo te casas?”, le escribieron en la caja de preguntas de Instagram. Cami Homs, con una fotografía suya, etiquetó a su pareja y agregó “Te preguntan algo”, lo que dejó la puerta abierta para un compromiso de la relación que está más que consolidada.

Más que enamorados, en algunos meses cumplirán un año juntos. Consultada si estaba feliz, la modelo le confirmó a sus seguidores con un tajante “Muy”.

Además, no descartó la posibilidad de ser mamá nuevamente. “Somos un montón, pero hay tanto amor que si se suma uno más, no pasa nada. Me gustaría”, aseguró. Vale recordar que ella tiene dos hijos de su relación con Rodrigo de Paul y José Sosa dos hijas de su anterior pareja.