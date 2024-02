Desde México, Ivana Nadal presentó a su nuevo novio: ¿Quién es?

Ahora, tras su separación con el rugbier Bruno Siri, la influencer Ivana Nadal confirmó que está de nuevo en pareja.

Así, utilizó las redes sociales para hacer público su romance con Nico Neduchal, un joven argentino a quien conoció en México donde vive desde hace unos años.

Según describe en su perfil de Instagram, Nicolás es masajista y disfruta de su nueva vida en el exterior al igual que la modelo, quien decidió alejarse de los medios masivos para mudarse lejos. Y en el día del cumpleaños de su nueva pareja confesó: “Tanta piel que traspasa la pantalla. Feliz cumple, ojalá el mundo entero pueda conectar con alguien como nosotros”, comenzó diciendo la expanelista de TV. Acto seguido, agregó: “Gracias por ser y por animarte a mostrarte cada vez más auténtico, sensible y humano. Te amo”.

Y la respuesta fue inmediata. Su novio Nico le comentó muy feliz por la relación que llevan: “Gracias por aparecer en mi vida y romperme todos los esquemas bebé. Me enseñas tanto día a día. Que sea eterno este presente, te admiro, te amo y estoy orgulloso de haberte manifestado en mi realidad, esta hermosa mezcla entre risas y pasión, entre libertad y amor sin condición sin que exista el afuera, ni el pasado, ni el futuro, transitamos un hoy eterno y ese es el verdadero lujo”, subió el masajista.

Asimismo, en su cuenta oficial de Instagram, la influencer tuvo un ida y vuelta: Entre los temas que habló, explicó por qué tomó la decisión de irse a vivir a otro país. En primer lugar, Ivana señaló que le suelen preguntar qué le pasó en la vida para que haya decidido renunciar a su trabajo e irse a vivir afuera. En ese sentido, la modelo contestó: “La realidad es que no me pasó nada puntual. Simplemente, un día me levanté desde una posición distinta y comencé a observarme, a observar mis pensamientos, qué acciones ejecutaba y cómo vivía mi vida. Como las respuestas no eran las que más me gustaban, empecé a generar cambios, la voluntad es la clave”.

Finalmente, Nadal manifestó: “Salirte de la matrix no significa dejar de tener celular, no tomarte un avión o irte a vivir en medio de la nada. La matrix lo que representa es un sistema de creencias limitantes, es todo lo que nos separa del otro: la religión, la política, las creencias culturales. Es importante darte cuenta realmente qué cosas te representan y qué otras están impuestas en tu vida, y vos accionás en consecuencia con ellas, pero ni siquiera sos consciente de lo que estás haciendo. Hay que ver quienes estamos siendo, desde donde estás viviendo tu día. ¿Creés que pertenecés a un sistema o te reconocés infinito?”, señaló Ivana desde México.