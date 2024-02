Pettovello no atendió a los manifestantes: "Yo no cité a la gente, los convocaron los dirigentes"

Finalmente la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, no atendió a los manifestantes que esta mañana hicieron cerca de 20 cuadras de cola protestando por “la emergencia alimentaria”, luego de que la titular de la cartera, Sandra Pettovello, anunciara la semana pasada que recibiría "una por una a la gente que tiene hambre" para así evitar intermediarios en la entrega de asistencia.

La propia Pettovello dijo esta mañana que "yo no cité a la gente para que esté bajo el sol, los convocaron los dirigentes. El otro día, al verlos en la puerta del ministerio, bajé para atenderlos por una situación puntual. Pero esta vez no los voy a recibir porque yo no los convoqué. Fueron los dirigentes que usan a la gente y la hacen hacer cola bajo el sol".

Quien se explayó al respecto fue el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien inició la habitual conferencia de prensa de hoy señalado que el “grupo de personas allí en la puerta del ,inisterio de Capital Humano” no fueron convocados por la ministra. "La ministra Pettovello jamás los ha convocado. Quien conoce a Sandra Pettovello sabe que jamás expondría a la gente a estar bajo el sol y bajo el calor durante tanto tiempo”, señaló.

Asimismo, explicó: "La ministra el viernes intentó, en lo que sí fue una manifestación algo más espontánea, atender a cada uno de los que necesitaba algo. No lo logró, por supuesto, porque pretendía atender no a los gerentes, ni a los intermediarios, sino a la gente que verdaderamente tenía alguna necesidad insatisfecha y no quisieron hablar con ella”.

Ante sus declaraciones, Adorni insistió en que hoy no serán recibidos y que “jamás los ha citado”. "Quería aclararles eso porque no ha sido la intención de la Ministra que la gente la pase mal al rayo del sol con estas temperaturas que estamos teniendo”, concluyó sobre el tema.

La concentración de hoy llegó a extenderse por casi 20 cuadras y se realizó en simultáneo en delegaciones de la Secretaria de Niñez y Familia de todo el país, informó la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) a través de un comunicado.