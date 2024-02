En una oficina bonaerense se turnan para trabajar por el calor: se rompió el aire acondicionado

Empleados de las oficinas de ARBA que funcionan en 7 y 46 ya no saben qué hacer para que les arreglen el equipo de aire acondicionado, lo que provoca que en verano deban soportar las altas temperaturas y en invierno el crudo frío. Es por eso que hace tiempo que se turnan para desempeñar sus funciones, entre las que está la atención al público, que también padece esta problemática.

María Fernanda, una de las empleadas de la agencia de recaudación bonaerense, le dijo a EL DIA que "no anda el equipo de aire acondicionado y no tenemos ventiladores. Estamos trabajando con mucho calor. No nos proveen los elementos para pasar esta ola de calor. Solo hay un equipo en el edificio y está roto hace muchos años. Al no arreglarlo estamos así, trabajando mal".

En medio de la ola de calor, que llevó a elevar el alerta meteorológico al nivel rojo por las temperaturas que superan los 35 grados, los trabajadores implementaron realizar sus tareas en turnos. "Nos turnamos para venir a trabajar, no nos queda otra. No es la forma porque igual el que se queda pasa calor igual. No queremos irnos antes, pero sí que arreglen el aparato o traigan ventiladores", dijo la mujer.

En ese sentido contó que la atención al público es de 8 a 14.30 y que "la gente también sufre este calor. Vienen muchas personas mayores y discapacitados. A eso le sumás el público en general, por lo que se junta mucha gente. La verdad que la pasamos mal, porque no hay ni un bidón para abastecer a la gente". Y contó que "en el verano temeos mucho calor y en el invierno mucho frío. incluso trabajamos con campera y capucha".

Asimismo destacaron que realizaron la denuncia en Salud e Higiene bonaerense para pedir que reparen el aire acondicionado: "Estamos a la espera de una resolución".