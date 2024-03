Marcelo Polino reveló el mal momento que pasó durante la búsqueda de adopción y que cosas pudieron cambiarle la cabeza. 

El periodista y presentador buscó durante años adoptar un hijo y aseguró que una información difundida en su momento le cambió la cabeza. Así, durante mucho tiempo Marcelo Polino buscó adoptar un hijo. Entonces inició los trámites hace poco más de 10 años pero después decidió abandonar la búsqueda. “No alcanza con el amor”, explicó en su momento en la tele: “Cuando yo estaba haciendo los trámites de adopción estaba en el registro único de adopción y la única provincia que no estaba adherida era San Luis. Entonces me dijeron ‘¿por qué no venís a hacer la carpeta a San Luis y te anotas acá’?”, recordó Polino.

Y contó que cuando llegó a la provincia estaba lleno de cámaras. “Típica pregunta ‘¿quién vendrá en el avión que hay tantos periodistas esperando’? Era yo", explicó y señaló: “Salí en la tapa de los diarios ‘Polino vino a buscar un bebé a San Luis’”.

“Siempre está el tejido de la sospecha de que lo conseguiste por izquierda”, le indicó desde los medios, a lo que Polino señaló: “Yo ni siquiera estaba anotado, iba a ver que necesitaba para anotarme”, precisó Polino.

Asimismo, se le consultó si había hablado con la persona que difundió la información. “Estaba en el lugar así que tuve el placer de decirle todo lo que pensaba en la cara”, indicó Marcelo.

“Me dañó un montón”, confesó y recordó que su mamá lo llamó por teléfono para preguntarle por el bebé.

Finalmente reflexionó: “Los comunicadores, a veces nos ponemos en un lugar muy jodido porque no reconocemos cuando hacemos daño y empezamos ‘fue la fuente’. Cuando hay dolor del otro lado hay que aflojar, incluso teniendo razón”, señalo Polino.