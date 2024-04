Sentidas palabras de la pareja de Emiliano Pinsón en medio de su tratamiento médico: "Lo logramos todo"

A horas de anunciar que iba a alejarse de la radio para enfocarse en su recuperación, el periodista recibió un emotivo mensaje de su pareja. Así, Emiliano Pinsón decidió despedirse del ciclo "Arriba, Carajo" de Sports Radio, una decisión que tomó para enfocarse por completo en el tratamiento contra el Parkinson, enfermedad que le fue detectada a mediados de 2022.

"Es mi último programa. El jueves pasado fui a hacerme unos estudios y no me dieron bien", reveló el periodista al aire. Lo que vino después fue un aluvión de mensajes por parte de sus fanáticos, quienes le demostraron su apoyo y sus muestras de cariño. Entonces, emocionado, Emiliano Pinsón salió a agradecer el enorme apoyo y decidió agradecerle expresamente a su pareja. Previamente, Laura Garces le había dejado un mensaje muy especial a su pareja a través de las redes sociales que emocionó a todos: "Si el sol nos ilumina podemos lograr todo", escribió la pareja del periodista sobre una fotografía de ambos. Además, agregó al posteo la canción "Dreams", de la banda irlandesa llamada The Cranberries, cuya letra hablaba de su estrecha relación.

Asimismo, Emiliano Pinsón le devolvió el gesto con otra publicación en su perfil. "Después de llorar, la única forma de cerrar las heridas es mirar hacia adelante y reír... ¿Vamos?”, escribió el periodista junto a una fotografía de ambos en blanco y negro.

Día atrás Emiliano Pinsón dejó en claro cuáles eran sus prioridades en el presente: "A estas alturas no me interesa más la plata. Voy a estar junto a mi mujer, para pelearla con ella. Voy a empezar con un bastón y después pasaré a una silla de ruedas".

Por último, vale destacar que, según confirmó en las últimas horas, el periodista continuará al aire en la radio pero lo hará únicamente los domingos de 11:00 a 14:00 horas. Además, tendrá algunas participaciones especiales en el programa Más de una Copa.