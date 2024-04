“Me violó”: la denunciante de Montiel y su duro relato

“Soy Carolina, modelo y azafata, sobreviviente de un abuso sexual grupal donde el principal autor fue Gonzalo Montiel, nuestro último gol en el Mundial”. El video donde se ve a una joven de perfil con anteojos oscuros comenzó a circular por las redes hasta viralizarse en las ultimas horas. Quien lo compartió es la abogada Raquel Hermida.

La denuncia de la joven que dice haber sido abusada por el defensor de la Selección Argentina tiene más de un año. Y en aquella denuncia no aparece el nombre de Montiel.

“Era su cumpleaños y me invitó a su casa, estábamos conociéndonos. Me drogaron hasta la inconsciencia, eso ya quedó probado en la investigación, igual que mis gritos en el medio de la reunión”, agrega Carolina en el video.

También repite: “Gonzalo me violó”. Sobre los abogados, dice que tardó mucho tiempo en encontrar a quien la represente porque “todos querían negociar, ninguno quería ir a juicio”. Ahora la representa Raquel Hermida, defensora en muchos casos de abuso sexual y quien se hizo conocida por ser la defensora de Nahir Galarza, la joven condenada a cadena perpetua por haber asesinado a su novio, Fernando Pastorizzo, el 29 de diciembre de 2017.

Qué dice la denuncia

Según la joven, el abuso por parte de Montiel fue el 1 de enero de 2019, en una fiesta que hizo por su cumpleaños en la casa de la familia de él en Virrey del Pino. Ella asegura que allí él la violó. También dijo que después de la denuncia la familia de él la amenazó.

La primera denuncia fue el 10 de enero de 2019, pero entonces no nombró a Montiel sino a un supuesto amigo del jugador, Alexis Acosta. Ese día Carolina entregó estudios que se había hecho en un centro médico, donde activaron el protocolo de abuso. La causa cayó en la Unidad Fiscal Número 3 de Violencia de Género de La Matanza a cargo por entonces de la doctora María Catalina Barrios.

La causa no prosperó porque no fue ratificada por la víctima y el 2 de diciembre de 2022 fue archivada. En marzo del año pasado, cuando Montiel ya era el autor del penal que le permitió a la Argentina consagrarse campeón mundial en Qatar 2022, Carolina declaró ante la Justicia que el defensor fue quien la había abusado, que le habían dado alcohol y que se desmayó.

“Esa fue la última imagen que tuve, la de Gonzalo entrando, porque después me desmayé. Cuando me desperté, unas cinco horas más tarde, estaba tirada en la entrada de la casa con hematomas, llena de barro, con toda la ropa desacomodada y con la hermana de Gonzalo gritándome ‘no te metas con mi hermano, no lo nombres, porque te voy a matar’. Ahí me subieron a un auto con otras dos chicas y me dejaron en mi casa”. Sería parte de la declaración de Carolina que trascendió el año pasado.

Y sigue: “Cuando me levanto me dolía todo, me mensajee con Gonzalo y me dijo ‘estuviste con alguien’. Cuando le pido explicaciones me deja de contestar y ahí me aparece un WhatsApp de alguien que decía ser su madre, Marisa, que me escribe ‘te violaron, mamita, ponete óvulos’. Ahí me fui corriendo al hospital y me hicieron el protocolo de abuso”.

En su momento Hermida dijo que Montiel “no era amigo” de Carolina sino que “le hacía el novio, habían tenido citas, le decía que era preciosa y la invitó a la casa para conocer a sus padres”.

Montiel se presentó de manera voluntaria ante la Justicia en junio de 2023 para dar su testimonio. Está imputado. También Alexis Acosta. La causa es por “abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas”. Investiga la UFI 3 de Lomas de Zamora.