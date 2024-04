Semana clave para la ley Ómnibus y el DNU

Tras el fin de semana extra largo, el Gobierno buscará desde mañana cosechar los votos necesarios para la sanción de la nueva versión de la Ley Ómnibus y el respaldo legislativo para aprobar el mega Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.

Con ese objetivo en mente, los funcionarios libertarios retomarán las negociaciones con los mandatarios provinciales, en un contexto de renovada tensión por el recorte de transferencias directas y fondos automáticos.

En este marco, el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, recibirán el jueves a los gobernadores de Juntos por el Cambio en una reunión que debió ser reprogramada por problemas de agenda.

Lo que buscarán los funcionarios de Javier Milei será concretar acercamientos con todos los bloques legislativos y gobernadores para avanzar en los puntos controversiales, que giran en torno a diferencias en el tema jubilaciones y en el Impuesto a las Ganancias.

La tarea no será fácil. En los últimos días, gobernadores de todos los colores políticos mostraron preocupación por la realidad de sus provincias y encendieron las alarmas en el Gobierno sobre el panorama a acordar.

El más concreto fue el santacruceño Claudio Vidal, quien advirtió que ve “descontento” por parte de los gobernadores, y a título personal anticipó que “si no hay recursos para mi provincia en materia de educación y salud, nuestros legisladores no van a acompañar la Ley Bases ni tampoco habrá Pacto de Mayo”. El tucumano Osvaldo Jaldo (el más cercano al oficialismo) también alertó que, a pesar de su buena predisposición, observa el impacto negativo en de las arcas financieras provinciales. “A este ritmo vamos a empezar a tener problemas sociales en las provincias. Hay provincias que tienen déficit fiscal y por ende no pueden atender temas prioritarios como la salud o la educación”, advirtió. Lo propio planteó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien anticipó que acompañará las medidas, pero lanzó una advertencia al sostener que “los vecinos se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste”. Desde Santa Fe, el radical Maximiliano Pullaro cuestionó que el ajuste es “muy fuerte” y “lo están pagando los sectores populares”.