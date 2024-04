Alertaron por el cierre de hospitales en el interior de la Provincia: "Se hace imposible frente a este ajuste"

En medio de la crisis generalizada de la administración pública, Rubén Matoso, presidente del Distrito X (la Región de Bahía Blanca) de la Federación de Clínicas, Sanatorios, Hospitales y Otros Establecimientos de la Provincia de Buenos Aires (Fecliba), aseguró que “el panorama es muy complicado y hay riesgo de que cierren hospitales”.

En declaraciones a la radio La Brújula 24 , Matoso destacó: “Está muy complicado, estamos conscientes de que el personal necesita aumento, pero se hace imposible frente a este ajuste. Pero no pasa solo por eso, sino por los aumentos de insumos, medicamentos, descartables. Es imposible hacer frente a tantas erogaciones que tienen los hospitales”.

Y agregó: “En otras paritarias nunca tuvimos tantos problemas, pero tanto PAMI como IOMA y algunas obras sociales acompañaban de alguna manera, ahora se hace difícil también para las prepagas, lo cual repercute en los hospitales públicos”.

“De todos modos hay una diferenciación, yo creo que no es que no se va a pagar, porque se está buscando con delegados y personal una forma de pago escalonada. Están buscando la forma de adecuar todo esto, para no tener que tomar decisiones drásticas, como despidos o reducción de personal, porque eso no corresponde”, aseveró el profesional.

Matoso aseguró que “riesgo de que cierre algún hospital hay, en la Provincia cerraron varios en los últimos 20 años, que son de mediana complejidad. Hay varios lugares donde no hay actividad hospitalaria, salvo la que pueda brindar la Municipalidad”.