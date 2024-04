Habló Matías Garfunkel: “El dolor me aplasta el pecho”

Victoria Vanucci rompió recientemente el silencio recientemente, confesando que sostiene económicamente al empresario Matías Garfunkel, su ex pareja, diagnosticado con bipolaridad, y que pasó de una vida de lujo y excesos a caer casi en la indigencia.

Ahora, recibe una mensualidad y vive un motorhome en el patio de la casa de su ex, un largo viaje desde aquellos días en que era dueño de uno de los petit hotels más emblemáticos de Belgrano, de las fiestas sexuales con el jet set europeo. En el marco de esa crisis, finalmente Garfunkel rompió el silencio en una devastadora carta abierta en Twitter.

“Mi primer tweet desde hace casi 10 años. Soy Matías Garfunkel y siento que todo lo que leo y escucho es, en gran parte, verdad hacia mi persona. Jamás fui un trabajador, ni he sido inteligente para cuidar el buen nombre y honor que con tanto esfuerzo mis antepasados crearon. He sido un idiota en muchos aspectos de mi vida, fui egocéntrico, narcisista, egoísta”, comenzó diciendo.

“Cuando escucho a mi ex, Victoria Vannucci, quien es la única persona que me sostiene al día de hoy, entiendo muy claramente los errores cometidos. En lo que si he sido muy bueno es en haber sido hijo y en ser padre. Lamento profundamente la debacle y la asumo como tal”, agregó.

Garfunkel aprovechó para acusar a su tío, que “tampoco ha trabajado un solo día de su vida, y que se destaca por hacer asados en su mansión de Punta del Este haciendo alarde de su fortuna ‘heredada’”, y lo acusó de dejarlo “en la lona”. “Así como yo seré un hazmerreír para la sociedad el día de hoy, es como para el núcleo familiar que vos sos un hijo de p... y mi padre te mataría”, lanzó.

Y cerró: “El dolor me aplasta el pecho por una infinidad de razones que no sé por cual comenzar. Hoy muchos se pueden reír de mí, pero sepan que ya no siento. Mi corazón, mi vida. la destruí y nada puedo hacer al respecto, salvo respirar. Quiero sacarme del pecho este sentimiento de dolor tan grande que siento ya que jamás imaginé dormir en un shelter o vivir de otra persona, la cual no sé cómo mirarla a la cara para que me perdone lo hecho. Pero sí quiero la verdad, ya que no tengo más nada que perder”.