Asentamientos: zona récord; la pobreza golpea en los servicios barriales

Como en toda una provincia, pero concentrado en tres distritos y con los despachos oficiales a pocas cuadras: según el nuevo indicador del Observatorio Socioeconómico de la UCALP, en la región que conforman La Plata, Berisso y Ensenada hay tantos asentamientos como en toda la provincia de Córdoba.

El estudio que se elabora en forma anual determinó que, con 262 barrios precarios, el área ostenta el récord entre las concentraciones urbanas del territorio bonaerense.

La novedad que encontraron los investigadores pasó esta vez por el avance en las condiciones que determinan la vulnerabilidad en términos de desarrollo humano.

“Las variables que empeoraron respecto al año anterior: son acceso seguro a la energía eléctrica, ampliación de la red cloacal, acceso al agua potable, calles internas y perimetrales deterioradas o no asfaltadas, tratamiento de residuos, observando mayor cantidad de basura en barrios”, detalla el informe que se dio a conocer en la víspera.

A la vez, se apunta también el impacto del avance en el “factor contaminante”, que aparece explicado por el deterioro de canales, vertederos, o presencia dentro o en las inmediaciones de barrio de fábricas o industrias contaminantes y/o áreas de desechos industriales”.

A la vez, se señala un “aumento de la cantidad de pastizales y focos de dengue”.

El estudio se elabora desde 2018 en el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata (UCALP) como una “herramienta fundamental” para conocer en detalle el estado de situación de los barrios más vulnerables de la región.

Se apoyó en datos oficiales del Indec que indican un total de 409.401 personas en situación de pobreza para un conglomerado poblacional total (La Plata, Berisso, Ensenada) con alrededor de 933 mil habitantes.

A la vez, se determinó que los asentamientos de la Región concentran 232.500 personas. Del total de ese segmento, 30.061 son niños y niñas de 0 a 9 años, hay 35.361 adolescentes de 10 a 18 años y 35.600 son adultos mayores.

Aunque la cantidad de asentamientos permanece sin novedades, desde el Observatorio se destaca que los ya detectados “crecen hacia los costados y hacia arriba”. No obstante eso, se apuntó uno de reciente aparición junto a la cantera de la localidad de Hernández.

La “megatoma” de Los Hornos sigue siendo la más grande de la Región, con 160 hectáreas y 2.600 familias.

“La cantidad de asentamientos es la más grande de la provincia de Buenos Aires y equivale a la misma cantidad de la que tiene la provincia de Córdoba”, se expresa en el informe que se difundió ayer desde la casa de altos estudios.

Según se informó, el indicador elaborado por un equipo interdisciplinario de investigadores, docentes y egresados, se basa en 42 variables y más de 10.000 datos recolectados.

Además de tomar datos sobre la evolución socioeconómica en el conglomerado, el método combina los avances (o la falta de eso) en obras de asfalto, redes de servicios o recolección y limpieza, con los datos de crecimiento de la población y su extensión en el territorio.

Se indicó que el equipo recorre el área tomando apuntes, por ejemplo, sobre la calidad de las calles (asfalto, tierra), basurales o luminarias. Con eso, se elabora un mapa que busca “humanizar” las estadísticas.

En ese sentido, también “se profundizó en el impacto de las carencias en cada uno de los segmentos sociales: niños y niñas, jóvenes y adultos mayores”.

INFANCIA, EDUCACIÓN Y LUDOPATÍA

Al mirar el impacto de la precariedad en la infancia, se determinó que 6 de cada 10 asentamientos no tienen suministro de agua potable, 9 de cada 10 no tienen cloacas y 8 de cada 10 no tienen conexión a la red de gas.

PELIGRO: DENGUE

Si se analiza en términos del impacto en la salud, se estableció que 5 de cada 10 tienen presencia de focos contaminantes, 7 de cada 10 tienen elementos proclives a la reproducción del dengue, 7 de cada 10 tiene perros en la calle, como posible transmisor de enfermedades.

Sobre las condiciones asociadas con la educación, se detectó que 7 de cada 10 no tiene conexión segura a la energía eléctrica, 6 de cada 10 tiene conexión a Internet. Eso, podría pensarse como uno de los elementos positivos que dejó la pandemia pero se remarca en el informe del Observatorio que puede pavimentar el camino a un flagelo: “También hoy genera un impacto negativo en la juventud como, por ejemplo, con la ludopatía”.

En este sentido, también se analizó que 5 de cada diez asentamientos tiene una escuela a más de 10 cuadras.

LARGO CAMINO HASTA EL MICRO

También está lejos en muchos casos, la red de transporte: 6 de cada 10 barrios precarios tiene una parada de colectivo a más de 10 cuadras.

Sobre el impacto negativo de las malas condiciones de infraestructura para adultos mayores se puntualiza que 6 de cada 10 asentamientos no tienen calles interiores pavimentadas, 7 de cada 10 no tienen veredas y 5 de cada 10 tiene un centro de salud a más de 10 cuadras.

Los datos del relevamiento quedan a disposición de las autoridades de Gobierno, se indicó ayer. “Constituye una herramienta valiosa para la formulación de políticas públicas orientadas a reducir las brechas y promover el desarrollo inclusivo”, se sostiene en el material de divulgación.

Durante la presentación pública del estudio, el arzobispo, Gabriel Mestre, dijo: “Me impactó mucho el lema que acompaña el indicador, que es medir para generar acción. Realmente, es todo un programa, ¿no? Medir para generar acción. No es quedarse en lo abstracto de los números, de los Excel que pueden aparecer por ahí, sino esta motivación para generar acción, que se los dio justamente el primer mensaje para los pobres del Papa Francisco, hace seis años atrás”.

Además, destacó que “hay que dejar en claro que esta tarea que realiza nuestra Universidad nunca es en contra de nadie, sino que siempre es a favor de todos. Los datos que relevamos, que por otra parte pueden ser discutibles y confrontables, porque es un ámbito científico que puede siempre perfeccionarse y completarse, no tiene ningún matiz político partidario, sino que está claramente en orden al bien común abierta a un mundo plural, con pensamientos y perspectivas diferentes, pero esta es claramente la perspectiva”.

El Director del Observatorio expresó que “espero que este evento que está haciendo el Observatorio de la Universidad Católica de La Plata con el Arzobispado sirva para mejorar la calidad de vida y la vulnerabilidad que tienen tantas personas. Después de cinco años que presentamos el indicador, tuvimos diferentes etapas, lo podemos diferenciar por una etapa primero de sinceramiento, si quieren, de la cantidad de barrios que teníamos alrededor, no se sabía. Ahora tienen la posibilidad de hacer un vínculo barrial, eso da una red mucho más fuerte que hace que sepa cada una de las personas que viven en diferentes tipos de barrios cuánto y cuáles son los barrios que tienen cerca y que necesidades tienen. La cercanía que hemos logrado a partir de esta información es uno de los bienes comunes que queremos destacar”.