Los trenes funcionaron a menor velocidad y habrá otro paro: cuándo será y cómo afectará a La Plata

El gremio de maquinistas de trenes de La Fraternidad llevó adelante hoy una medida de fuerza que redujo la velocidad de las formaciones y lanzó un paro de actividades para el próximo 4 de junio.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, defendió la medida de fuerza de los maquinistas de reducir la velocidad de las formaciones ferroviarias, al señalar que "el sueldo está congelado desde hace cuatro meses y eso no se puede aceptar".

El dirigente sindical se quejó de los magros aumentos salariales que recibieron en los últimos meses: "Fue como una dádiva, porque casi no nos dieron nada. No quieren reconocer la inflación". Y agregó: "El sueldo está congelado desde hace cuatro meses. Nosotros no podemos aceptar estas cosas".

"El promedio de velocidad en los trenes es de 50 kilómetros por ahora y en algunas vías y tramos puede llegar a 70. No estamos trabajando a paso de hombre. Cuando termine el día va a haber grandes demoras", sostuvo el gremialista.

En diálogo con Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia, Maturano explicó que con la medida de fuerza este jueves "se va a cubrir el 50% del servicio, que es un poco más que una guardia mínima".

"Esta medida es para protestar y hacerle entrar en la cabeza a este gobierno que no queremos aumento salarial, sino empatarle a la inflación. La motosierra no solamente corta lo malo, sino también lo bueno. Y la licuadora licúa para todos", subrayó el líder de los maquinistas.

Además, apuntó contra la Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero: "Nos están cargando. Sabían que para el martes que viene iba a haber paro y nos citan para el jueves".

Al ser consultado sobre el salario de un maquinista, Maturano precisó que un trabajador con 10 años de experiencia cobra 1.300.000 pesos y remarcó: "Un maquinista no se puede equivocar, porque si se equivoca, termina preso, en el hospital o en el cementerio".

Por el momento, no se confirmó cómo afectará al servicio del Tren Roca, que conecta La Plata con Plaza Constitución, por lo que los usuarios deberán esperar más detalles por parte del sector sindical.