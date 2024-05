Trenes a media máquina: bronca de pasajeros por las demoras y micros llenos en La Plata

Tomar el tren este jueves es una verdadera odisea. La medida de fuerza que el gremio La Fraternidad activó esta medianoche, de circular a 30 kilómetros por hora, afecta sobremanera a los usuarios de las distintas líneas, entre ellas la del Roca, que une La Plata y Constitución.

Es por eso que los pasajeros muestran su bronca frente a una decisión que, a la vista de lo que sucede, perjudica más que un paro y afectará durante toda la jornada. Si bien el reclamo es por un aumento salarial, quienes hoy buscan movilizarse en tren coinciden en que “siempre la pagamos nosotros”.

Ante este escenario, varios pasajeros ya expresaron su malestar al destacar que hay demoras de hasta más de una hora, pese a que las autoridades indicaron que el retraso sería aproximadamente de media hora. “Salí temprano para poder viajar más tranquilo porque ya sabía de anoche. No queda otra”, sostuvo resignado otro usuario.

Tren a media máquina: las opciones de los pasajeros

Lo cierto es que muchos optaron por trasladarse en micro, es por eso que sobre todo en la zona norte de nuestra ciudad se vieron paradas más llenas de lo habitual. Incluso también destacan que hubo mayor movimiento en la Terminal de colectivos de 4 y 41 ya que quienes tuvieron que viajar a CABA lo hicieron desde allí para no tener que quedar presos de la incertidumbre del horario del tren.

Otros no tuvieron alternativa y llegaron a La Plata en auto, pese al elevado costo que ello implica debido al precio de la nafta: "No tengo otra, sino llego tarde a trabajar", dijo un lector de EL DIA al WhatsApp del diario (+5492214779896) al quejarse de la medida. Mientras que hubo quienes contaron que se juntaron entre varios compañeros de trabajo y viajaron en el auto de uno de ellos o tomaron un coche de alquiler, en ambos casos, compartiendo gastos.

Claro que esto provocó que muchos pasajeros que igual decidieron subirse a una formación a sabiendas de las cancelaciones y demoras debieran salir antes de sus casas para no llegar tarde. “Tengo que ir hasta Palermo, voy a esperar el tren y después un colectivo. Entro a las 9 así que salí cuatro horas antes por las dudas", se quejaba un pasajero en la Estación Constitución.

Asimismo, otra postal que se observa en las estaciones de trenes es la preocupación de muchos usuarios que no sabían de la medida: “Es un desastre el tren, el subte, no se puede viajar. Aumentan y encima tenés que viajar como ganado. No me di cuenta que había protesta porque siempre es así esto”.

Desde el gremio informaron que si no hay respuestas, llamarán a una paro por 24 horas el próximo martes 4 de junio.