Una bocanada de aire fresco para un Gobierno que necesita equipos técnicos

Con muy poco, la formalidad de cambiar de silla a Guillermo Francos, el Gobierno ganó una bocanada de aire fresco en una semana donde los errores no forzados pusieron en duda la capacidad del oficialismo para administrar el Estado.

La carencia de una estructura técnica de sostén afecta al Presidente y genera problemas y dudas más graves que las cuestiones planteadas alrededor del escaso número de senadores, diputados o gobernadores que apoyen sus iniciativas. Para conducir la gigantesca y costosa burocracia argentina se requieren, como mínimo, muchos cientos de técnicos con puntos de vista coincidentes, que permitan desarrollar coherentemente para reestructurar la economía del país. Para contar con esos equipos integrados por profesionales de prestigio y experiencia tendrá que abandonar ciertos modos, porque los hombres con esas cualidades arriesgarían su prestigio y perderían dinero ya que en el sector privado ganan mucho más. No puede exigirles incondicionalidad hasta en la más pequeña de las cuestiones reconociendo que él no es especialista en todo. Las vacantes en organismos clave ya no se justifican como tampoco que sigan ocupando posiciones estratégicas funcionarios del fracasado gobierno anterior y se llega al extremo de que esa circunstancia dé pie a las versiones sobre un acuerdo de los libertarios con Alberto y Cristina Fernández.

La necesidad de dialogar

En lo político la designación de Francos parece ser un paso en dirección a comprender la necesidad de dialogar con los gobernadores que, a su vez, están presionados por situaciones críticas en sus provincias por clases medias urbanas que no aceptan el juego de la oposición total y por poseer riquezas sin explotar que exigen cuantiosas inversiones.

El realismo los toca y así es como Jujuy, San Juan, Mendoza, Salta y Catamarca formalizaron la Mesa del Cobre con el objeto de apoyar en el Senado la Ley de Bases que contiene el Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, indispensable para la expoliación de los yacimientos de cobre.

Con la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, sumada a la mesa de negociaciones, Francos gestionó acuerdos y cedió sobre todo, frente a requerimientos de legisladores patagónicos, que también reunidos en una suerte de “bloque” aunaron fuerzas buscando defender intereses en común.

Las tratativas descarnadas y a cielo abierto, cada uno protegiendo sus intereses sin dar primacía a las etiquetas partidarias, pueden ser el camino para dinamizar el funcionamiento del Congreso de la Nación. En los países que rige el sistema republicanos federal y que poseen extensos territorios como ocurre con Estados Unidos y Brasil, los bloques parlamentarios constituidos para defender intereses son parte del paisaje político permanente.

En el país la crisis incluye a la salud pública, la educación, las jubilaciones, un anticuado sistema de transporte basado en el camión que la cantidad de equipos técnicos para enfrentarlos es abrumadora. Si el Gobierno persiste en desconocer que sus fuerzas no son suficientes las falencias de los últimos días se repetirán una y otra vez.