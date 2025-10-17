Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

La jornada de este viernes en La Plata amaneció con cielo cubierto y una amenaza de lluvia que se extenderá durante gran parte del día. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, se espera que las precipitaciones continúen hasta la tarde, cuando comenzaría una mejora gradual en las condiciones del tiempo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó de esta forma que el viernes tendría chaparrones en la madrugada y mañana, y tormentas aisladas en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado.

En cuanto a las temperaturas, se esperan marcas de entre 16 grados de mínima y 22 de máxima.

Cómo sigue el tiempo en La Plata y alrededores

Para el sábado se espera nuevamente buen clima, con cielo algo nublado durante la madrugada, ligeramente nublado en la mañana y tarde, y parcialmente nublado en la noche; junto con temperaturas de entre 10 y 22 grados.

El domingo del Día de la Madre tendría buenas condiciones: cielo mayormente nublado, junto a marcas térmicas de entre 12 y 22 grados.