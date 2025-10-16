Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

La Ciudad

VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre

17 de Octubre de 2025 | 11:07

Escuchar esta nota

A horas del Día de la Madre, las calles platenses se llenan de movimiento y emoción. Mientras algunos todavía buscan el regalo ideal, otros ya planean compartir un almuerzo en familia. La consigna común: “El mejor regalo es estar juntos”.

En un recorrido realizado por EL DÍA por el centro de la ciudad, muchos vecinos contaron cómo celebrarán la fecha y qué piensan regalarles a las madres. “Lo paso en casa con mis hijos, el día de la madre no se trabaja”, contó una vecina mientras hacía compras de último momento. Otros aseguraron que todavía no tienen definido el obsequio pero que “algo siempre se improvisa”.

“Vamos viendo qué surge, el regalo más grande es poder almorzar juntos”, señaló otro platense que se acercó a comprar flores en calle 6. Las florerías, perfumerías y confiterías son algunos de los rubros más elegidos en estas fechas, aunque el regalo simbólico y el detalle personal parecen ganar terreno frente a los grandes gastos.

Entre risas, una joven comentó: “Cumplí años hace unos días, así que espero doble regalo”. Otra entrevistada aseguró que su mamá “no quiere nada material, solo pasarla en familia”.

La mayoría coincidió en que el domingo se festejará con un almuerzo casero: asado, pastas o comida hecha por los hijos. Las reservas en restaurantes también aumentaron, pero muchos prefieren la comodidad del hogar y el encuentro íntimo.

“Es un día muy especial, donde uno aprovecha para agradecer y compartir. A veces el mejor regalo no está en una caja, sino en el tiempo que se dedica”, resumió una madre mientras compraba bombones para llevar a la casa de su mamá.

Así, entre compras de último momento, flores en los brazos y el aroma a pan dulce que anticipa las reuniones, los platenses se preparan para vivir otro Día de la Madre con el corazón como protagonista.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%

En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
Últimas noticias de La Ciudad

Sábado sin atención al público en el Centro Administrativo Municipal: ¿qué pasa con los turnos?

El Club Banco Provincia de La Plata lanza su primera carrera: cuándo será y cómo anotarse

Jornada de servicio en La Plata por el Centenario de la Iglesia de Jesucristo en Sudamérica: convocan a vecinos a llevar elementos para reciclar

"Bochazos masivos" en una carrera de la UNLP: los estudiantes denuncian "irregularidades académicas"
Policiales
Vuelco y milagro en La Plata vecinos rescataron a una automovilista tras caer a una zanja
Intentó matar a su mamá a cuchillazos mientras dormía y escapó corriendo
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Deportes
Orfila rompió el silencio en cámara y tiró nafta al fuego: "Gimnasia repite un patrón que en algún momento tiene que modificar"
Un platense jugará el Mundial de Pickleball en EE UU
AFA confirmó cuándo se jugará el partido postergado de Barracas y Boca por la muerte de Miguel Ángel Russo
En Turquía hablan del interés de Estudiantes por... ¡Mauro Icardi!
La seguridad en el clásico: banderas, bombas de humo y el lugar que ocupará la comitiva de Gimnasia
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Preocupa la salud de Brigitte Bardot: a los 91 años permanece internada desde hace tres semanas
Quién era Gustavo Zampe, el joven folclorista de 34 años que murió y tenía fuertes lazos con La Plata
El cumpleaños más triste de Jorge Rial: fuera del país y su con su hija presa   
Nuevas mesas confirmadas: quiénes serán los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale
Flor de la V a un paso de irse de El Nueve: quién podría reemplazarla 

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla