VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre

A horas del Día de la Madre, las calles platenses se llenan de movimiento y emoción. Mientras algunos todavía buscan el regalo ideal, otros ya planean compartir un almuerzo en familia. La consigna común: “El mejor regalo es estar juntos”.

En un recorrido realizado por EL DÍA por el centro de la ciudad, muchos vecinos contaron cómo celebrarán la fecha y qué piensan regalarles a las madres. “Lo paso en casa con mis hijos, el día de la madre no se trabaja”, contó una vecina mientras hacía compras de último momento. Otros aseguraron que todavía no tienen definido el obsequio pero que “algo siempre se improvisa”.

“Vamos viendo qué surge, el regalo más grande es poder almorzar juntos”, señaló otro platense que se acercó a comprar flores en calle 6. Las florerías, perfumerías y confiterías son algunos de los rubros más elegidos en estas fechas, aunque el regalo simbólico y el detalle personal parecen ganar terreno frente a los grandes gastos.

Entre risas, una joven comentó: “Cumplí años hace unos días, así que espero doble regalo”. Otra entrevistada aseguró que su mamá “no quiere nada material, solo pasarla en familia”.

La mayoría coincidió en que el domingo se festejará con un almuerzo casero: asado, pastas o comida hecha por los hijos. Las reservas en restaurantes también aumentaron, pero muchos prefieren la comodidad del hogar y el encuentro íntimo.

“Es un día muy especial, donde uno aprovecha para agradecer y compartir. A veces el mejor regalo no está en una caja, sino en el tiempo que se dedica”, resumió una madre mientras compraba bombones para llevar a la casa de su mamá.

Así, entre compras de último momento, flores en los brazos y el aroma a pan dulce que anticipa las reuniones, los platenses se preparan para vivir otro Día de la Madre con el corazón como protagonista.