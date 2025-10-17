Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |EL ATAQUE OCURRIÓ DE MADRUGADA EN UN DOMICILIO DE DIAGONAL 73 ENTRE 61 Y 62

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La víctima, de 82 años, fue sorprendida por cuatro ladrones que irrumpieron en su casa mientras dormía. La amenazaron y la golpearon con un arma. Le sacaron joyas de oro y plata, 200 dólares y otros objetos de valor

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

Los ladrones se metieron por el balcón de la vivienda / web

17 de Octubre de 2025 | 04:11
Una jubilada de 82 años fue víctima de un brutal asalto en su vivienda de La Plata, ubicada a pocas cuadras de la Comisaría Novena. Cuatro delincuentes encapuchados irrumpieron en su casa mientras dormía, la redujeron, la golpearon y revolvieron todas las habitaciones en busca de dinero y objetos de valor. La damnificada, que logró activar el botón antipánico, terminó herida y en estado de shock por la violencia sufrida.

El indignante hecho ocurrió durante la madrugada de ayer, alrededor de las 2, en una vivienda de diagonal 73 entre 61 y 62. Según relató la víctima, una vecina de la zona de Plaza Rocha, se encontraba durmiendo en la planta alta de su casa cuando escuchó un fuerte ruido. Al despertarse, se encontró con cuatro hombres encapuchados que habían ingresado por una ventana que da al balcón.

Los ladrones la sorprendieron en su dormitorio y la obligaron a bajar hasta el tablero de la alarma privada, que había comenzado a sonar. “Uno me pedía que la desactive mientras los otros tres recorrían toda la casa. Me decían que sabían quién era y que ya habían querido entrar semanas atrás”, reveló la mujer ante las autoridades.

Se supo que los implicados, que actuaron con total impunidad, demostraron conocer detalles de la vida de la mujer: le mencionaron una propiedad que posee en Magdalena y la intimidaron diciéndole que habían intentado robarle anteriormente por una claraboya. Durante casi una hora mantuvieron a la jubilada retenida y bajo amenaza de muerte.

Uno de ellos -el que lideraba la banda- estaba armado con un revólver que mostró recién antes de escapar. Bajo amenazas, la llevaron hasta la planta baja y la obligaron a abrir una caja fuerte. De allí se llevaron 200 dólares, joyas de oro, plata y platino, además de otros objetos de valor sentimental. Luego tomaron su cartera, donde había más dinero, documentos y tarjetas de crédito y débito.

Culatazo, sangre y fuga

Voceros indicaron a EL DIA que antes de escapar, y mientras mantenía comunicación por handy con un posible cómplice que hacía de campana, el delincuente que custodiaba a la jubilada le pidió indicaciones para salir. Aprovechando un momento de distracción, la mujer logró activar el botón antipánico que le había provisto la empresa de seguridad. Ese gesto fue clave: instantes después, el sonido del timbre alertó a los ladrones, que reaccionaron con furia.

“Me golpeó en la cabeza con el arma. Sentí el golpe y la sangre corriéndome por la frente”, contó la víctima, que terminó con una herida cortante sobre el rostro. Su hijo acudió minutos después y le realizó las primeras curaciones, confirmando que, pese al impacto, la lesión no requería sutura.

Tras el ataque, los delincuentes huyeron saltando por la terraza hacia el patio trasero, donde forzaron una reja para escapar definitivamente. Hasta el momento, no hay detenidos. Por estas horas la policía trabaja en la revisión de cámaras de seguridad de la zona, ya que la vivienda no contaba con dispositivos propios, aunque un vecino cercano sí tendría registros del momento de la fuga.

Lo cierto es que la escena que dejaron los asaltantes fue desoladora: muebles volcados, cajones abiertos y todo revuelto.

El caso volvió a poner sobre la mesa una preocupación creciente entre los platenses: la vulnerabilidad de los adultos mayores frente a una delincuencia cada vez más violenta. En este hecho, a pesar de la cercanía con una comisaría, los asaltantes actuaron con absoluta tranquilidad, ingresando y saliendo del domicilio sin ser advertidos. En los últimos meses se registraron varios hechos similares en distintos barrios: grupos que irrumpen de madrugada en casas, someten a abuelos y los golpean.

 

