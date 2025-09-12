Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Fentanilo mortal: una funcionaria admitió que el laboratorio no podía producir medicamentos
El diario EL DIA puso en marcha unnuevo sorteo para premiar a sus lectores más fieles con premios muy deseados.
Premio 1 📱 Un teléfono Samsung A36 5G
Premio 2 📺 Una TV LG 32''
Premio 3 ⚽ Un metegol
Como participar del SORTEO de EL DIA
El sorteo se realizará el 14 de noviembre de 2025 a las 13 horas. Del mismo participarán:
▶ Los suscriptores activos de www.eldia.com.
▶ Los suscriptores de edición impresa y quienes se suscriban hasta el jueves 13 de noviembre de 2025 a las 23:59hs.
▶ Los suscriptores del plan Full, tendrán doble chance de ganar.
Las bases y condiciones, aquí: https://www.eldia.com/nota/2025-3-5-16-28-0-sorteo-para-suscriptores-servicios
COMO SUSCRIBIRSE A EL DIA
Quienes quieran suscribirse a eldia.com lo pueden hacer haciendo click en https://www.eldia.com/suscripcion.
1 - PLAN BÁSICO PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com $515 POR MES*
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes
2 - PLAN FULL PROMOCIONAL: Acceso ilimitado a www.eldia.com, Acceso a la versión PDF, menos publicidad y Beneficios Club El Día $670 POR MES*
*Costo por 3 meses. Luego $6280.-/mes
3 - FULL PAPEL: Si sos suscriptor del diario en papel y tenés Club EL DIA, tu plan digital es gratuito. Para activarlo llamá al 0221-412-0123.
POR MES*
