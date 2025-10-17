Agravaron la imputación por la masacre de Varela

La situación de los acusados del triple femicidio narco de Florencio Varela se agravó en las últimas horas con una nueva decisión de la Justicia: los fiscales de la UFI de Homicidios de La Matanza decidieron sumar dos nuevas calificaciones a los imputados. Se trata de homicidio criminis causa -matar para ocultar un delito previo- y privación ilegítima de la libertad por haber retenido contra sus voluntades a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez.

Así lo notificaron los fiscales a los defensores de cada uno de los imputados -salvo Pequeño J, que espera preso en Perú por la extradición-, en un oficio librado en la jornada de ayer.

Las nuevas imputaciones se combinan en concurso real con la ya existente: la de tres hechos de homicidio agravado por premeditación, alevosía, ensañamiento en un contexto de violencia de género.

En paralelo, los fiscales decidieron acusar de manera alternativa por el delito de encubrimiento agravado a Andrés Parra y Iara Ibarra, a quienes también les endilgan haber participado de los femicidios.

“A sabiendas del hecho ilícito, limpiaron parte de la finca” de la calle Chañar, en Villa Vaettone, donde fueron asesinadas las tres víctimas. Para los investigadores, “alteraron de esta manera los rastros de la escena del triple crimen”.

En sentido contrario, Ariel Jeremías Giménez, el acusado de tapar el pozo, le imputaron los femicidios cuando desde un principio había quedado detenido solo por el encubrimiento, incluso, era el único con una acusación más leve que el resto.

La lista de los imputados por los homicidios de las tres chicas y la privación ilegal de la libertad se completa con Magalí Celeste González Guerrero, Florencia Ibáñez, Víctor Sotacuro Lázaro, Miguel Ángel Villanueva Silva y Matías Ozorio. A las mujeres no se les endilga la agravante de violencia de género.

En tanto, Manuel Valverde Rodríguez, ‘El Loco’ David Gustavo Morales Huamani, Alex Ydone Castillo y un cuarto que no fue identificado continúan prófugos.

A todos los detenidos, los esperan hoy para una nueva ronda de indagatorias. Se espera la posibilidad de que alguno vuelva a contar sus verdades.