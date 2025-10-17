Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |EN AMÉRICA LATINA

Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero

El Senado uruguayo convirtió en ley un proyecto que la autoriza bajo ciertas condiciones y suma al vecino país a la breve lista de naciones que la permiten

Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero

La ley se aprobó tras más de diez horas de debate / Freepik

17 de Octubre de 2025 | 02:03
Edición impresa

Uruguay aprobó por amplia mayoría en el Senado una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, una norma pionera en América Latina.

El Senado del vecino país aprobó la norma titulada “Muerte Digna” con 20 votos a favor de un total de 31 parlamentarios presentes. Así, Uruguay se sumó a una pequeña lista de países que permiten la muerte asistida.

En América Latina, Colombia y Ecuador despenalizaron la eutanasia a través de fallos judiciales, pero esta es la primera vez en la región que se aprueba mediante una ley.

Más de diez horas de debate respetuoso y por momentos emotivo saldó un tema que varios legisladores calificaron como “el más difícil”.

Pero el desesperado grito de “asesinos” que soltó una de las decenas de personas que siguieron el debate en las gradas cortó abruptamente los aplausos y abrazos de los que apoyaban la norma. Apenas un minuto de confusión que cortó brevemente el ambiente cordial que se vivió en el recinto durante la votación de la norma.

“Siento alivio y alegría”, dijo Florencia Salgueiro, tras celebrar en las gradas junto a otros activistas a favor de la eutanasia.

Parte inicial del debate fue seguido desde las gradas por Beatriz Gelós, una enferma de ELA que se transformó en una de las caras del activismo por la aprobación de la norma.

Con una sonrisa nerviosa, Gelós llegó al Senado confiada en que se aprobaría la ley, según comentó en una entrevista días antes de la votación.

“Me daría una paz impresionante que se apruebe. Es una ley de compasión, muy humana, muy bien redactada”, decía Gelós.

Uruguay cumplió con su deseo al unirse a un pequeño grupo de países que legalizaron la muerte asistida que incluye a Canadá, Países Bajos y España, entre otros.

Gelós, de 71 años, convive desde los 52 con la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa que causa una parálisis progresiva de los músculos hasta provocar la muerte del paciente. En silla de ruedas y con voz entrecortada aseguró que los que cuestionan la norma “no tienen idea de lo que es vivir así”.

POSICIONES ENCONTRADAS

Para el oficialista Daniel Borbonet se votó un texto “sólido” y que “ofrece seguridad jurídica”. En una posición crítica a la redacción del documento, Pedro Bordaberry (centroderecha) consideró que es “una ley de fomento” de muerte asistida.

Ser mayor de edad, ciudadano o residente y estar psíquicamente apto en etapa terminal de una patología incurable o que provoque sufrimientos insoportables, con grave deterioro de la calidad de vida, son algunos de los requisitos.

El paciente también deberá pasar por instancias previas antes de dejar su voluntad por escrito.

Laico y acostumbrado a mostrar el camino a la región a la hora de legislar derechos, Uruguay sumó así una nueva norma liberal a otras como la regulación del mercado de cannabis, el matrimonio igualitario y el aborto.

El Colegio Médico respetó las diversas posiciones de sus socios y no proclamó una postura ante el tema.

Sin embargo, asesoraron en todo el proceso “para tener las máximas garantías para los pacientes y para los médicos”, comentó el presidente de la entidad, Álvaro Niggemeyer.

La Iglesia católica mostró “tristeza” ante la votación afirmativa en Diputados en agosto y la resistencia al proyecto que se volvió ley traspasó los ámbitos religiosos. Más de una decena de organizaciones rechazaron la redacción por “deficiente y peligrosa”.

Para el Colegio Médico la instancia de reglamentación, posterior a la promulgación del poder Ejecutivo, será clave para dar más certezas.

 

