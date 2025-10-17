Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Deportes |Se palpita el choque crucial ante el lobo

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Eric Meza, Gabriel Neves y Facundo Farías son los nombres que pelean por un lugar para meterse en el once. El DT podría empezar a definir todo hoy

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

fernando muslera, el dueño del arco de estudiantes para el clásico / prensa edlp

17 de Octubre de 2025 | 04:34
Edición impresa

Estudiantes continúa ajustando detalles para el clásico ante Gimnasia, del domingo a las 15 en UNO. Eduardo Domínguez va a mantener la base del equipo que jugó en los últimos partidos y solo tiene dudas en algunos puestos.

En principio, Eric Meza, Gabriel Neves y Facundo Farías son los nombres que pelean un lugar en el equipo. En el caso del lateral derecho, mejoró de la molestia muscular y si el DT decide incluirlo, lo hará por Román Gómez. Sin embargo, hay dos factores que hacen dudar al DT: en primer lugar, el buen nivel del juvenil y también la inactividad que arrastra Meza, ya que en el último tiempo sumó algunos minutos ante Newell’s y Barracas Central.

Por su parte, en el caso de elegir a Neves, el que podría salir es Mikel Amondarain, otro de los juveniles que se ganó el lugar por rendimiento. Más allá de analizar otras posibilidades, para Domínguez sería uno o el otro. El uruguayo pide pista hace rato, ya que tuvo buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su último, en ofensiva, el nivel irregular de Palacios genera le genera chances de ingresar a Farías. El atacante uruguayo es una pieza clave del ataque Pincha, pero no pudo marcar la diferencia en el último tiempo. Y el ex Colón, una de las primeras piezas de recambio, tampoco pudo asentarse desde que llegó al equipo, pero es el jugador con características parecidas a las de Palacios.

Después, Domínguez le dará confianza a la misma base que empató ante Belgrano, con una columna vertebral bien clara: Fernando Muslera, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Guido Carrillo. Inclusive, el juvenil Fabricio Pérez seguiría dentro del once, ya que le otorgó una velocidad distinta al Pincha.

Por lo pronto, el plantel va a tener hoy su anteúltimo entrenamiento en City Bell, de cara al vital encuentro ante Gimnasia. Estudiantes sabe que no tiene margen de error y que deberá sumar la mayor cantidad de puntos en las cuatro fechas que quedan, si quiere meterse en los playoffs y también en la Copa Sudamericana, donde perdió terreno y lucha con varios equipos a la vez.

LE PUEDE INTERESAR

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

LE PUEDE INTERESAR

Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Los protagonistas del clásico hablarán en conferencia

Las cenizas de Russo descansarán en UNO

Así será el operativo para el gran partido del domingo

Fútbol Infantil

Turf - Programas y resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Deportes

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”

Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
La Ciudad
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Policiales
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Política y Economía
Estallaron las tasas de las billeteras virtuales y algunas dan hasta más del 70%
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió
Descartan una devaluación y prometen más reformas
Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla