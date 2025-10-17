Estudiantes continúa ajustando detalles para el clásico ante Gimnasia, del domingo a las 15 en UNO. Eduardo Domínguez va a mantener la base del equipo que jugó en los últimos partidos y solo tiene dudas en algunos puestos.

En principio, Eric Meza, Gabriel Neves y Facundo Farías son los nombres que pelean un lugar en el equipo. En el caso del lateral derecho, mejoró de la molestia muscular y si el DT decide incluirlo, lo hará por Román Gómez. Sin embargo, hay dos factores que hacen dudar al DT: en primer lugar, el buen nivel del juvenil y también la inactividad que arrastra Meza, ya que en el último tiempo sumó algunos minutos ante Newell’s y Barracas Central.

Por su parte, en el caso de elegir a Neves, el que podría salir es Mikel Amondarain, otro de los juveniles que se ganó el lugar por rendimiento. Más allá de analizar otras posibilidades, para Domínguez sería uno o el otro. El uruguayo pide pista hace rato, ya que tuvo buenos ingresos en los últimos partidos.

Por su último, en ofensiva, el nivel irregular de Palacios genera le genera chances de ingresar a Farías. El atacante uruguayo es una pieza clave del ataque Pincha, pero no pudo marcar la diferencia en el último tiempo. Y el ex Colón, una de las primeras piezas de recambio, tampoco pudo asentarse desde que llegó al equipo, pero es el jugador con características parecidas a las de Palacios.

Después, Domínguez le dará confianza a la misma base que empató ante Belgrano, con una columna vertebral bien clara: Fernando Muslera, Santiago Ascacibar, Cristian Medina y Guido Carrillo. Inclusive, el juvenil Fabricio Pérez seguiría dentro del once, ya que le otorgó una velocidad distinta al Pincha.

Por lo pronto, el plantel va a tener hoy su anteúltimo entrenamiento en City Bell, de cara al vital encuentro ante Gimnasia. Estudiantes sabe que no tiene margen de error y que deberá sumar la mayor cantidad de puntos en las cuatro fechas que quedan, si quiere meterse en los playoffs y también en la Copa Sudamericana, donde perdió terreno y lucha con varios equipos a la vez.