Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Información General |EN AUSTRALIA

Bosques se transforman en emisores de carbono

Bosques se transforman en emisores de carbono
17 de Octubre de 2025 | 02:01
Edición impresa

Los bosques tropicales de Australia están entre los primeros del mundo en empezar a emitir más dióxido de carbono del que absorben, aseguraron científicos ayer, relacionando esta “preocupante” tendencia con el cambio climático.

Las selvas tropicales del mundo se consideran “sumideros de carbono” cruciales, ya que captan de la atmósfera enormes cantidades de emisiones que calientan el planeta.

Sin embargo, esta nueva investigación descubrió que los bosques del norte de Australia se convirtieron en emisores netos de carbono, “los primeros del mundo en mostrar esta respuesta al cambio climático”.

“MUY PREOCUPANTE”

“Este es el primer análisis en demostrar este patrón ocurriendo en bosques naturales no perturbados y como un patrón persistente durante muchos años”, comentó Patrick Meir, uno de los autores principales de la investigación, quien calificó el hallazgo como “muy preocupante”.

“Los bosques ayudan a frenar los peores efectos del cambio climático al absorber parte del dióxido de carbono liberado por la quema de combustibles fósiles. (...) Pero nuestro trabajo demuestra que esto está en peligro”, dijo otra autora del estudio, Hannah Carle, de la Universidad Western Sydney.

Los investigadores analizaron minuciosamente los registros que muestran el crecimiento de los bosques tropicales del estado de Queensland durante casi 50 años.

LE PUEDE INTERESAR

imagen

Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

LE PUEDE INTERESAR

Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

Hallaron que las temperaturas extremas y las graves sequías relacionadas con el cambio climático dificultan el crecimiento de los árboles.

Esas plantas almacenan dióxido de carbono en sus troncos y ramas a medida que crecen, pero liberan el gas a la atmósfera cuando mueren.

“Los bosques tropicales son uno de los ecosistemas más ricos en carbono del planeta”, explicó Carle. “El cambio que describe nuestro estudio se debe en gran medida al aumento de la mortalidad de los árboles”.

“Lamentablemente, el aumento asociado de las pérdidas de carbono a la atmósfera no se ha visto compensado por un mayor crecimiento de los árboles”, advirtió.

La coautora Adrienne Nicotra, de la Universidad Nacional de Australia, dijo que “queda por ver si los bosques tropicales australianos son un presagio para otros bosques tropicales a nivel mundial”. El estudio, publicado en Nature, sugiere que existe “la posibilidad de una respuesta similar al cambio climático” en otras selvas.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Información General

Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero

El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año

Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco

El CPA donó equipos de alta precisión en Agrimensura a la UNLP
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
La Ciudad
VIDEO. Entre asados, regalos y encuentros familiares: La Plata se prepara para el Día de la Madre
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Policiales
Un empleado mató a su jefe, lo enterró en el patio de la casa y se hizo pasar por él para vender sus cosas
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Agravaron la imputación por la masacre de Varela
Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati
Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
Deportes
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla