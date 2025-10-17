Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss

17 de Octubre de 2025 | 02:48
Ace Frehley, cofundador y ex guitarrista de la banda de rock Kiss, falleció a los 74 años en Estados Unidos debido a “una reciente caída”, según detalló su representante, Lori Lousararian.

Paul Daniel Frehley nació en Nueva York el 27 de abril de 1951, y comenzó a tocar la guitarra de adolescente. En 1973 cofundó Kiss, junto al baterista Peter Criss, el vocalista Paul Stanley y el bajista y vocalista Gene Simmons. Cada miembro consideró un personaje, y el de Frehley fue “Space Ace” o “The Spaceman”.

En medio de excesos relacionados con el abuso de drogas y alcohol, Frehley abandonó en 1982 la mítica agrupación, e inició un camino solista.

 

