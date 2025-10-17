Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Celular 5G, TV Led y un metegol: EL DIA premia a sus suscriptores con sorteos imperdibles

Policiales |Una de las peores desgracias carcelarias en la historia del país

Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena

El incendio en la Unidad Penitenciaria 28 ocurrió el 15 de octubre de 2005, en vísperas del Día de la Madre. Hubo 33 muertes

Se cumplieron 20 años de la tragedia de Magdalena
17 de Octubre de 2025 | 04:08
Edición impresa

La noche del 15 de octubre de 2005, en vísperas del Día de la Madre, una tragedia estremeció al sistema penitenciario bonaerense. En la Unidad Penal N°28 de Magdalena, un incendio desatado en el Pabellón 16 terminó con la vida de 33 detenidos. La mayoría de ellos no tenía condena firme. Dos décadas después, este hecho es recordado como la “Tragedia de Magdalena” y sigue siendo una herida abierta y un símbolo del horror.

Todo comenzó cerca de la medianoche, cuando una discusión entre dos presos derivó en un violento operativo del personal penitenciario. Agentes ingresaron disparando municiones antitumulto y utilizando gases. Algunos internos intentaron repeler el ataque prendiendo fuego colchones de poliuretano, un material altamente inflamable. El fuego se expandió con rapidez, el humo invadió el espacio y los penitenciarios, en lugar de evacuar a los detenidos, cerraron el pabellón con candado. Los gritos de auxilio se mezclaron con el humo hasta que, uno a uno, los cuerpos se desplomaron.

Las pericias posteriores confirmaron que la mayoría de las víctimas murió por inhalación de gases tóxicos. En el penal no había matafuegos cargados, las mangueras no funcionaban y la bomba de agua estaba rota desde hacía meses.

El largo camino hacia la justicia llevó más de una década. En 2017 comenzó el juicio oral y público contra 17 agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, entre ellos el director de la unidad, Daniel Tejeda.

Solo cuatro fueron condenados: Raimundo Héctor Fernández, jefe de guardia, recibió 25 años de prisión (luego reducidos a 15 por Casación); Rubén Montes de Oca, encargado de abrir y cerrar las puertas, fue condenado a 10 años; Tejeda, a 5 años por estrago culposo; y María del Rosario Roma, en una revisión posterior, recibió 7 años y 10 meses por abandono de persona.

 

LE PUEDE INTERESAR

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

LE PUEDE INTERESAR

“Yo liberé a mi hijo de una red de trata”, dijo el femicida Laurta
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Más de 500 policías, horarios, restricciones y cortes: todo sobre el operativo de seguridad del clásico platense

VIDEO. "Rappi-chorro" salvaje en La Plata: falso repartidor tiró al piso y arrastró a una mujer para robarle

Detuvieron al dueño de una radio de La Plata

“Hells Angels” en La Plata, capítulo 2: viaje escolar a Berazategui y el sábado en Berisso

Entre el pragmatismo y el riesgo: por qué el mundo financiero apoya a Argentina

La cocina de Maxi, ¿se quedó sin gas?: López dejó “MasterChef”
+ Leidas

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes

Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex

Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes

VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años

Ni con “ayudín” baja: con intervención, el dólar subió

Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Últimas noticias de Policiales

Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock

Agravaron la imputación por la masacre de Varela

Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati

Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Espectáculos
A los 74 años, falleció el guitarrista original de Kiss
Megadeth: una historia de 40 años que llega a su final
“La noche sin mí”: una mirada local sobre mandatos, mujeres y familia
Elīna Garanča: la estrella letona de la lírica contemporánea en el Colón
Fotos, flores, velas y cartitas: el recuerdo de Liam Payne
Información General
Eutanasia: Uruguay la aprobó y es pionero
El mundo sumaría 57 días de calor extremo al año
Bosques se transforman en emisores de carbono
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco imagen
Los números de la suerte del viernes 17 de octubre de 2025, según el signo del zodíaco
La Ciudad
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
Deportes
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Clásicos de octubre: goleadas y triunfos resonantes
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla