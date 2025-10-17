Con un puñado de entrenamientos a cargo, el entrenador interino de Gimnasia, Fernando Zaniratto, sigue en la búsqueda del equipo que enfrentará el domingo a Estudiantes, en UNO, en el marco del clásico 171 del historial profesional.

Y en ese sentido, ayer, el reemplazante de Alejandro Orfila al frente del plantel, ordenó una práctica de fútbol en el predio de Estancia Chica, en la que paró dos formaciones en cancha, pero con las piezas mezcladas, lo que significa que por ahora no hay indicios de cómo formará el conjunto mens sana para enfrentar al rival de toda la vida.

Los futbolistas, después de los habituales ejercicios de entrada en calor y de gimnasio, Zaniratto junto a su cuerpo técnico dispusieron de ejercicios puntuales con pelota, para cerrar con una práctica futbolística pero con equipos mezclados.

A pesar de que algunos creen de que el entrenador tiene los elegidos en mente, por el momento no se vislumbró ninguna alineación probable. Esperará hasta último momento para confirmar el once que jugará el domingo en UNO.

Se sabe que Nelson Insfán será el arquero titular. Además, Germán Conti y Pedro Silva Torrejón se perfilan para continuar en su puesto, al igual que Augusto Max en el medio de cancha.

Bautista Merlini y Marceo Torres, jugadores que vienen mostrando rendimientos parejos en los últimos partidos, también tendrían un lugar asegurado en el equipo titular que planea poner en cancha el técnico interino.

¿susso se queda afuera?

Sin dudas que uno de los sectores de la cancha donde más déficit tiene el equipo es en la defensa.

Y en ese sentido, Fernando Zaniratto aún mantiene dudas en el armado del equipo y de la zaga central, por lo que la presencia de Gastón Suso no estaría garantizada. El capitán mens sana arrastra flojos rendimientos y no logra afirmarse en la última línea. A tal punto que cometió cuatro penales a lo largo de la temporada, lo que pasó a resistido por un sector del público.