Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
La cruzada de Milei: recuperar terreno en la Provincia y evitar tropiezos en sitios clave
Delito desbocado en La Plata: salvajes le robaron a una abuela y la dejaron ensangrentada y en shock
Pablo Quatrocchi, Darío Ortiz y las memorias de clásicos platenses: “Se juegan de otra manera”
Pronostican en La Plata un viernes pasado por agua: ¿a qué hora para de llover?
Si pagás en efectivo, las ofertas ganan por goleada en La Plata: para achicar costos, el "cash" resiste en los comercios
Quién es el periodista de La Plata que se entregó y quedó preso, acusado de causarle lesiones graves a su ex
Melanotan II: un péptido multifacético para la exploración científica
La formación de Estudiantes para el clásico: Domínguez tiene una base y algunos interrogantes
Los once de Gimnasia para el clásico: Zaniratto juega al misterio y define los titulares
Mundial de Estados Unidos 2026: sedes, características especiales y selecciones clasificadas hasta ahora
Dolor en la música platense por la partida Gustavo Zampe: tenía apenas 34 años
Los números del Cartonazo: pozo de $4.000.000, línea de $300 mil y la chance de un auto 0 KM
Cuenta DNI del Banco Provincia: viernes de descuento en un supermercado de La Plata
VIDEO. La Plata, cada vez más longeva: el caso de la vecina que festejó sus 107 años
VIDEO. Eitan Horn, conmovido: la vuelta a casa del ex rehén de Hamás con vínculos en La Plata
En la Ciudad, los básicos de la canasta subieron 2,5% en septiembre
Hipotecados UVA: más familias de La Plata piden devoluciones millonarias
Máximo y Florencia Kirchner buscan evitar el remate de sus bienes
Tomaba una cerveza y murió: tragedia y dolor en Melchor Romero
Macri le pidió a Milei que convoque al diálogo después de las elecciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Fernando Zaniratto, el técnico interino de Gimnasia, ordenó un ensayo futbolístico, pero con dos formaciones mezcladas. ¿Susso se queda afuera del clásico?
Con un puñado de entrenamientos a cargo, el entrenador interino de Gimnasia, Fernando Zaniratto, sigue en la búsqueda del equipo que enfrentará el domingo a Estudiantes, en UNO, en el marco del clásico 171 del historial profesional.
Y en ese sentido, ayer, el reemplazante de Alejandro Orfila al frente del plantel, ordenó una práctica de fútbol en el predio de Estancia Chica, en la que paró dos formaciones en cancha, pero con las piezas mezcladas, lo que significa que por ahora no hay indicios de cómo formará el conjunto mens sana para enfrentar al rival de toda la vida.
Los futbolistas, después de los habituales ejercicios de entrada en calor y de gimnasio, Zaniratto junto a su cuerpo técnico dispusieron de ejercicios puntuales con pelota, para cerrar con una práctica futbolística pero con equipos mezclados.
A pesar de que algunos creen de que el entrenador tiene los elegidos en mente, por el momento no se vislumbró ninguna alineación probable. Esperará hasta último momento para confirmar el once que jugará el domingo en UNO.
Se sabe que Nelson Insfán será el arquero titular. Además, Germán Conti y Pedro Silva Torrejón se perfilan para continuar en su puesto, al igual que Augusto Max en el medio de cancha.
Bautista Merlini y Marceo Torres, jugadores que vienen mostrando rendimientos parejos en los últimos partidos, también tendrían un lugar asegurado en el equipo titular que planea poner en cancha el técnico interino.
LE PUEDE INTERESAR
Úbeda tiene el equipo y Cavani quedó descartado
LE PUEDE INTERESAR
Racing y Aldosivi, con un único objetivo: ganar
Sin dudas que uno de los sectores de la cancha donde más déficit tiene el equipo es en la defensa.
Y en ese sentido, Fernando Zaniratto aún mantiene dudas en el armado del equipo y de la zaga central, por lo que la presencia de Gastón Suso no estaría garantizada. El capitán mens sana arrastra flojos rendimientos y no logra afirmarse en la última línea. A tal punto que cometió cuatro penales a lo largo de la temporada, lo que pasó a resistido por un sector del público.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí