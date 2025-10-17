Día clave por el crimen en la ex casa de Cerati

Milei admitió que Santiago Caputo podría desembarcar en su Gabinete tras las elecciones
Cristian Graf, el ex compañero de Diego Fernández Lima -el adolescente cuyos restos óseos fueron hallados en un chalet del barrio porteño de Coghlan tras 41 años de búsqueda- deberá declarar hoy por el delito de encubrimiento. Según adelantó su defensa, el hombre “se presentará y responderá libremente” ante la Justicia.
La citación fue dispuesta por el juez Alberto Litvack, quien hizo lugar al pedido del fiscal Martín López Perrando, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 61. El fiscal consideró que Graf, de 58 años, habría desplegado “maniobras unívocas destinadas a encubrir el hecho precedente”, entre ellas, un comportamiento evasivo frente a testigos y autoridades, así como una actitud pasiva ante el hallazgo de los huesos. De acuerdo con la investigación, el implicado “comenzó a interesarse” en el caso recién cuando se confirmó la identidad de la víctima, quien había sido su compañero en segundo año de la Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET) N°36 “Almirante Brown” en 1983.
En su dictamen, López Perrando señaló que “la sola presencia del cuerpo de un adolescente enterrado en el fondo de una vivienda habitada en forma continua por una misma familia resulta motivo suficiente para indagar entre sus históricos ocupantes a fin de conocer la verdad sobre los antecedentes del macabro descubrimiento”. Aunque la causa se encuentra prescripta, el fiscal busca dar respuestas a los familiares de Fernández Lima, que esperaron más de cuatro décadas para conocer qué ocurrió con el joven desaparecido.
Fernández Lima fue visto por última vez en julio de 1984. Su paradero se mantuvo como un misterio hasta mayo pasado, cuando sus restos fueron hallados enterrados en una casa que años después sería alquilada por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003.
