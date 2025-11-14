Makintach se adelantó a la posible sanción y “pegó un fuerte portazo”

“Después de lo que viví como imputada, no quiero pertenecer al Poder Judicial. Me negaron prueba, ocultaron prueba, yo no quiero saber más nada con la Justicia. Quiero reinventarme tranquila, me quiero ir en paz, básicamente me quiero ir en paz”. Con esa ruidosa declaración, ayer cerró el jury de enjuiciamiento en La Plata a la jueza de San Isidro Julieta Makintach, a quien acusan de participar en el documental que provocó la nulidad del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

Ahora el martes venidero será el momento del veredicto final, en el que pueden ordenar su destitución, aunque la defensa de la magistrada ensayó otra sorpresiva salida, una más decorosa: pidió que se ordene al Gobernador bonaerense Axel Kicillof a aceptarle la renuncia.

Demás está decir que la fiscal Analía Duarte de Necochea, que encabeza la acusación, fue a fondo y reclamó su destitución sin honores por considerar que Makintach “mintió, presionó y abusó del poder”.

Según la representante de la Procuración General de la provincia de Buenos Aires, en el transcurso del juicio político se constataron “todas las irregularidades que le endilgan”.

Makintach “utilizó recursos del Estado” para impulsar “un proyecto en provecho propio y en perjuicio de la Justicia”, agregó Duarte.

“Ella arrojó piedras a la familia, a la justicia, a la verdad, a los imputados. Arrasó el prestigio del Poder Judicial. Es por eso que entiendo que es el deber de este jurado apartar la piedra del camino”, dijo la fiscal sobre la jueza.

A su turno, Duarte explicó que quedó probado que Makintach aceptó la propuesta que le hizo su amiga sobre el documental, pero con la condición que sea bajo su aprobación y supervisión.

“Makintach conocía el trailer. Que el guión ya estaba agregado en febrero. En marzo ya estaban los 6 títulos de los 6 capítulos. Ya estaba el título “la Justicia y la sentencia”. En marzo la doctora ya sabía que había una condena”, aseguró en su alegato. Y agregó: “El testigo Arnal (dueño de la productora) dijo textual ‘era una miniserie sobre el juicio por Maradona y nosotros teníamos a la jueza’. Es decir, todo esto no se podría haber llevado a cabo sin la doctora Makintach”.

La acusó de cometer 7 infracciones a la Ley de Magistrados de la Provincia de Buenos Aires y tres delitos del Código Penal: malversación de fondos (248), incumplimiento de los deberes de funcionario público (157) y violación de secreto (260). Entre las faltas, le adjudicaron abuso de autoridad, parcialidad manifiesta, realización de hechos incompatibles con la dignidad y austeridad del cargo, negligencia demostrada en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento de los deberes inherentes al cargo.

El letrado Sagués, que habló en representación del Colegio de Abogados de San Isidro, adjuntor en el jury, coincidió con las faltas endilgadas a Makintach y sumó: “La acusada no es merecedora de la confianza social porque la perdió”.

A su turno, la defensa retrucó “la Fiscalía no ha probado absolutamente nada”.

Con fundamentos como “no se escondió para hacerlo, no era clandestino” y “no hubo descripción de la fiscal de los delitos que le endilgan a la jueza”, trataron de restarle trascendencia a los elementos de cargo.

Darío Saldaño concluyó el alegato final y fue muy contundente en su exposición. “No se la puede imputar por lo que no pude conocer ni evitar. La Fiscalía tendría que haber probado que no solo Makintach conocía el proyecto, sino que María Lía Vidal, su amiga y contacto directo, también sabía y que la información que manejaba Arnal, el productor, había sido transmitida por lo menos a D Emilio (que tenía el contacto con Arnal)”, aclaró.

Y siguió: “Ustedes toman solo una parte porque analizan después e imputan mal. Y una mala imputación no es imputación”.

“Es cierto que no había normas permisivas, pero tampoco prohibitivas y, sin embargo, se la imputa. Lo más parecido es un cartel que decía no filmar, pero también había carteles que decían que había que usar barbijo y tienen el mismo valor”, comparó Saldaño.

Por último, se supo que el abogado Rodolfo Baqué, de alto perfil en medio de este escándalo, adelantó que presentará “por mentirosos” pedidos de juicio político contra los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.