Una captura por un crimen no apagó los reclamos

Ayer se vivieron momentos de mucha tensión en Tolosa por el crimen de Agustín González (22) en el barrio El Churrasco. Es que si bien hubo una detención vinculada al caso, para los familiares y amigos de la víctima, no alcanza. Por eso mantuvieron encendido un largo reclamo de justicia con corte de calle incluido en la zona de 120 y 522.
Por este caso, con las pruebas colectadas por los investigadores, la Justicia lanzó varios allanamientos, que se hicieron en un lavadero de 19 y 523, en 18 entre 530 y 531 y en 526 esquina 16.
De los operativos participaron varios divisiones policiales atento la hostilidad de la zona.
Hubo un detenido, identificado como Santino Ezequiel Piedrabuena (19), aunque al menos buscan a otro sospechoso, que sería el autor de los disparos mortales. González recibió dos. Uno en la cabeza.
Al cabo de los procedimientos, los agentes incautaron cartuchos de escopeta, celulares y tarjetas bancarias.
“Queremos que baje el fiscal. Agustín era muy trabajador. Trabajaba todos los días de siete a dos de la tarde. Y lo mataron como a un perro”, señaló una familiar en un video que subió a las redes sociales.
En su relato, esa persona mencionó a tres o cuatro sujetos más y también le dio un contexto al ataque: la venta de drogas. Es decir colocó a los responsables del homicidio en un mundo oscuro y de descontrol.
También dejó una crítica velada para el accionar policial, porque mencionó supuestos 16 allanamientos, aunque la información oficial refirieron solo tres.
Lo concreto “no agarraron a todos los que tienen que agarrar. Queremos justicia y no vamos a desistir de nuestra lucha. Si es necesario, nos mantendremos con cortes en la calle. No importa la Autopista, no importa nada. Solo que haya justicia por la familia González que está destrozada”, concluyó.
