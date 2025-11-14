Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales |Hubo graves destrozos

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro

Millonario golpe a una quinta avícola en El Peligro

El millonario golpe ocurrió en una granja de 419 y 218 / web

14 de Noviembre de 2025 | 02:33
La tranquilidad rural de El Peligro se rompió el pasado lunes cuando dos hombres ingresaron a una granja para ejecutar un violento robo. Según pudo saber este diario, los sujetos llegaron pasadas las tres de la tarde a 419 y 218 en un auto negro con vidrios polarizados y se presentaron como compradores mayoristas de huevos. El ardid alcanzó para cruzar el portón y, una vez dentro, desplegaron armas, redujeron al personal y maniataron a los empleados. La escena tomó forma de encierro súbito: órdenes cortas y movimientos calculados.

El propietario, un empresario de 58 años, quedó atrapado en una oficina con puerta trabada y alarma activada, sin contacto posible con el exterior. Desde ese encierro involuntario escuchó cómo los intrusos recorrían el predio en busca de dinero y objetos de valor. Sustrajeron 7 millones de pesos, un celular, el DVR de las cámaras, el control del portón y, finalmente, una camioneta del establecimiento, vehículo en el que huyeron sin dejar rastro inmediato.

Afuera, la rutina del campo seguía como si nada, ajena al hilo tenso que sostenía la escena. El dato de color resultó ser que antes de irse, quizás ofuscados por el magro botín que habían logrado reunir, rompieron varias cajas de huevos.

 

