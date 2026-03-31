VIDEO. Temporal de lluvia en Mar del Plata: autos bajo el agua y zonas completamente inundadas

Lo que comenzó como una jornada de calor pesado con una máxima que alcanzó los 26° C., derivó en un fuerte temporal que azota a la ciudad de Mar del Plata. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta a corto plazo ante el adelantamiento de las tormentas, que inicialmente estaban previstas para la noche.

La cantidad de agua caída en poco tiempo provocó el colapso del sistema de desagüe pluvial, generando inundaciones en diversos sectores de la ciudad. El impacto ha sido tal que, en algunos barrios, el agua llegó a tapar vehículos por completo. Algunos marplatenses decidieron enfrentar la situación con kayaks, gomones, tablas de surf y bodyboards.

El reporte del organismo oficial advierte sobre el inicio inminente de un fenómeno que incluye tormentas eléctricas, lluvias intensas, ráfagas de viento de hasta 80 km/h y la caída ocasional de granizo.

Esta situación afecta no sólo a Mar del Plata y Batán, sino también a zonas vecinas como Balcarce, General Alvarado y Lobería. Según las previsiones, las condiciones de inestabilidad se extenderán, al menos, hasta el mediodía de este miércoles.