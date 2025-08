Colapinto en Hungría: una largada fallida y la mala praxis de los mécanicos, en pleno caos de Alpine

Todas las buenas sensaciones que se habían creado en la clasificación del sábado se terminaron de desvanecer a los pocos metros de la largada y después agravada por la tarea de los mecánicos de Alpine en los “pit stop” de Franco Colapinto. “Fue un desastre”, dijo el piloto argentino una vez finalizado el Gran Premio de Hungría de Fórmula Uno, que tuvo como ganador a Lando Norris seguido por su compañero de equipo McLaren, Oscar Piastri (continúa como líder del campeonato de pilotos, ahora acortada a una diferencia de nueve puntos por el británico), que brindaron un cierre digno de dos contendientes al título; mientras que George Russell (Mercedes) completó el podio desplazando al cuarto lugar a Charles Leclerc, que tuvo una merma en su rendimiento de su Ferrari en la parte final de la carrera.

Colapinto largó desde el puesto décimo cuarto de la grilla de partida. Quizá por no tener los neumáticos debidamente preparados por se encontraban fuera de temperatura (esto tiene que ver con el piloto como el ingeniero de carrera: Stuart Barlow, que no tiene demasiada experiencia para ocupar ese lugar) en la segunda curva del circuito perdió cuatro ubicaciones por lo que quedó solamente por delante de Yuki Tsunoda (Red Bull), que partió desde los boxes. Claro dentro de una escudería como Alpine, que además de ser la peor de la actualidad en la parrilla de la máxima categoría del automovilismo internacional, se encuentra atravesando un crisis total, ya que Flavio Briatore todavía no puso al jefe de equipo tras la salida sorpresiva de Oliver Oakes después del Gran Premio de Miami, ya que Steve Nielsen ocupará ese cargo el 1 de septiembre, cuatro días antes del GP de Italia. Por ahora, el magnate italiano maneja todo en medio de un caos absoluto, que también se vio agravado con la renuncia del CEO de Renault, Luca de Meo y la asunción interina de Duncan Minto.

De acuerdo a lo que se había pactado, Colapinto iba a ir a dos paradas; mientras que Pierre Gasly salió con la estrategia de una sola detención. Y así fue. El argentino fue el primer en ingresar en la vuelta 13, pero su detención fue un bochorno, un verdadero papelón, ya que estuvo detenido por espacio de 11,1 segundos (cuando lo que se promedia en tiempo es de 2,5) por un problema con los mecánicos que cambiaban la goma trasera izquierda. El argentino, que se escuchó su fastidio por la radio, fue devuelto a la pista en medio del tráfico, completamente desfasado del grupo al que venía siguiendo.

Colapinto mantuvo un buen ritmo de carrera con los neumáticos duros nuevos, pero no podía descontar a aquellos que se encontraban ocupando el pelotón más cercano al encontrarse con su Alpine A525 dentro de los últimos puestos sin poder pasar a ningún otro auto como lo fue a lo largo de toda la competencia en el circuito Hungaroring.

Cuando la carrera se encontraba en la medianía, Colapinto fue llamado a boxes para el cambio de neumáticos. Era la vuelta 35 de 70 y otra vez se volvió a repetir la misma historia. En este caso hizo un “pit stop” de 7,2 segundos. Un escándalo para lo que es la actual Fórmula Uno volvieron a fallar los mismo mecánicos que cambiaron el neumático trasero izquierdo como sucedió la primera vez, Insólito, un verdadero espanto con un piloto argentino dentro del habitáculo no lo podía creer.

A todo esto, el auto de Colapinto dentro de todas las limitaciones fue más rápido que su compañero de Pierre Gasly, ya que marcó en su vuelta más rápida un tiempo de 1m20s827 contra 1m21s433 del francés. Claro que al ser un trazado corto, uno de los de menor distancia de la Fórmula Uno, fue perdiendo vueltas con respecto a los primeros por lo que fue muy difícil el tránsito en pista.

En definitiva, Colapinto terminó en el décimo octavo lugar, ya que Oliver Bearman (Hass) debió abandonar en la vuelta 53 por un problema mecánico y porque su compañero de equipo, Pierre Gasly que en pista terminó por delante del argentino, fue penalizado con diez segundo de recargo por ser responsable de una colisión con Carlos Sainz Jr (Williams) le sumaron dos puntos en la licencia.

“Somos demasiados lentos”, dijo Pierre Gasly; mientras que Flavio Briatore admitió fue que “decepcionante”, pero ya le apunta al 2026. En medio del caos, Marcos Galperín (CEO de Mercado Libre y uno de los principales auspiciantes de Colapinto) escribió en las redes sociales: “El año que viene voy a tener tiempo para ayudar a cambiarle las ruedas a Franquito un poco más rápido”; mientras que Jaime Campbell-Walter (manager del argentino). “Yo también. Podemos hacerlo juntos”, quien mantuvo la publicación por unos minutos, pero luego la borró. ¿Descontento del entorno?

La Fórmula Uno se tomará tres semanas de descanso por lo que estará volviendo en el fin de semana del 29 al 31 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos. Tiempo para reflexionar y sacar conclusiones para los que resta de la temporada.

Lando norris, ganador de la carrera con su mclaren, posa con el trofeo en sus manos en lo más alto del podio / AP