A los 93 años, solidaria, busca bicicletas para ayudar a los chicos del norte del país

Rescata rodados que están a punto de ser compactados para donarlos a chicos de Salta que caminan muchos kilómetros hasta el colegio

A Lidia Ortiz de Burry todavía se la conoce como “la abuela de las armas” porque logró rescatar unas 900 que estaban en las manos de jóvenes marginales y las sacó de circulación a cambio de dinero, ropa y alimento; esa fue una de sus obras mas conocidas, pero nunca se detuvo: confeccionó almohadones para alumnos humildes que no tenían donde sentarse, decoró espejos para que los niños de pueblos originarios pudieran conocer su cara; armó muñecos con medias sueltas y ahora se dedica a recorrer comisarías de la Región en busca de bicicletas para que en lugar de ser compactadas se destinen a niños de comunidades rurales norteñas que llegan a caminar varios kilómetros para ir a la escuela. “Se me ocurren tantas cosas, es que en un país con tantas necesidades no podemos perder cosas que a otros los puede ayudar”, reflexiona la mujer que con sus 93 años no se cansa de tender una mano al que lo precisa.

Aunque ya no puede moverse de acá para allá como lo hacía cuando ayudaba a los comedores comunitarios de la Región, Lidia cuenta con la palabra para acercar los dos extremos de la cadena solidaria, el que necesita y el que puede ofrecer ayuda.

En ese marco, no deberá extrañar a nadie si algún día ve frente a su casona de calle 54 al camión de una firma tabacalera que va a retirar donaciones platenses para llevarlas a Pichanal, una ciudad del departamento de Orán, ubicada al noreste de la provincia de Salta.

GESTIONES

“La jefa del departamento de Bomberos de ese lugar hizo la gestión para que el camión que viene a dejar tabaco en el puerto, pase por casa y cargue las donaciones que van a cinco escuelas rurales; allá con lo que se pueda dar se hace mucho, la vez pasada le envié 4 mil pesos y con eso cruzó a Bolivia para comprar zapatillas a los chicos, porque muchos van descalzos a la escuela”, contó Lidia.

A través de la comunicación telefónica periódica, la solidaria platense sabe que hay comunidades que están muy postergadas y que la gestión de lo que pueda enviarles mejora su calidad de vida.

Por eso cuando se enteró que un comedor de la región había recibido la donación de bicicletas que estaban en poder la policía se le ocurrió recorrer distintas dependencias para ver si conseguía algunas para mandar a sus chicos del Norte.

En la Comisaría Segunda le entregaron tres bicicletas que de lo contrario iban a terminar compactadas; luego visitó otras comisarías en donde le respondieron que hasta marzo del año que viene seguramente no iba a poder disponer de esos rodados o que ya no tenían porque las habían compactado, como le dijeron en Tolosa.

DESPUES DEL AÑO

“Después de que pasa un año sin que nadie las reclame, las pueden dar, entonces resulta inconcebible que las compacten cuando hay tantas necesidades entre los chicos o los maestros que recorren kilómetros a pie para llegar a la escuela”, se lamentó Lidia que espera que alguien realice una campaña para que la donación se haga de manera coordinada y no por iniciativas individuales como la de ella.

Con nueve décadas sobre sus espaldas Lidia no se cansa de repetir “con poco esfuerzo se puede hacer muchísimo por la gente” y, aunque afirma que de un ojo ya no ve y está “toda rota”, como parte de su rutina transforma medias, telas y botones en muñecos.

“Pienso en esos chicos que tienen una vida tan distinta a la nuestra y no dejo de proyectar cosas, hace unas semanas les mandé dos máquinas de coser para que las maestras también aprendan a hacerles juguetes y ropas”, dijo.