Megaoperativo y alerta regional por un primo ausente de Johana Ramallo

Unos 200 policías y rescatistas buscaron a José María Ramallo, de 25 años, en una tosquera de Berisso. Luego, aparecieron datos que lo ubican en La Plata. El joven no aparece desde el viernes

En su casa, cuentan que lo vieron por última vez el viernes, muy temprano y desde entonces el paradero de José María Ramallo (25) es un misterio que agranda la angustia en una familia conmocionada por otra ausencia, la de su prima Johana Ramallo, desde fines de julio del año pasado.

Tras una denuncia realizada por la madre del joven, el sábado por la mañana, la Policía desplegó un operativo de rastrillaje de dos jornadas en una tosquera situada a pocos metros del domicilio de los Ramallo, en Villa Progreso, Berisso. Tras el primer capítulo del lunes, durante la mañana de ayer volvieron al predio de unos 5 metros de ancho por 6 km de extensión alrededor de 200 policías, bomberos y rescatistas.

Lo buscaban en Berisso, y en La Plata aparecieron imágenes del joven en una cámara

El lugar, en inmediaciones de 82 y 129, fue señalado por los familiares. Según Sandra Ramallo, su hijo anunció que iba a hacer una changa y a las 7 de la mañana se paró, en una calle de tierra, entre su casa y esa tosquera, en espera de una persona a quien identificó como “el dueño” para cumplir con la tarea. “Desde ese momento no lo vimos más”, indicó Sandra. La mujer se mostró sorprendida con la versión de ese acuerdo, que le dieron otros familiares que conviven con Juan José en ese lugar, por antecedentes con desavenencias vecinales: “me pareció raro que le diera trabajo y le ofrezca plata, teniendo problemas con nosotros”.

Las acciones están comandadas por la UFI Nº 6, a cargo del fiscal Marcelo Romero. Del impactante operativo que participaron la Dirección de Investigaciones de La Plata, Bomberos, Policía Científica, Infantería, Caballería, la División Canes. También se sumaron bomberos voluntarios de la región y el área de Defensa Civil. A la vez, se empleó un drone con un dispositivo que detecta tejidos vivos por su temperatura y una cámara con alta definición para la toma de imágenes del terreno, conformado por dos cursos de agua y un bañado.

“Mi hijo no se hubiese ido sin su bicicleta, su mochila y su documento. Todo eso está acá”

Sandra Ramallo, madre de José María

Los policías y rescatistas, en grupos de 10 personas tomaron parcelas de entre 70 y 80 metros, en las que caminaron detrás de los perros adiestrados para búsquedas. Según informó uno de los jefes del operativo, así se “barrió” prácticamente toda la zona.

Las tareas se realizaban con el seguimiento de varios familiares de José María.

La madre contó que antes de radicar la denuncia policial, el sábado por la mañana habló con la persona a cargo de la cantera y le dio una versión que no la convence. “Cuando íbamos a la comisaría nos cruzamos con un móvil de la Policía y les explico la situación. Los policías entraron -a la cantera- y una agente me dijo que el hombre de ahí me iba a explicar lo que pasó. Entonces, esa persona me dijo que encontró a mi hijo el jueves, que le pidió trabajo y 200 pesos porque la hija estaba con convulsiones. Si mi nieta estaba con convulsiones mi hijo no hubiera pedido plata. Hubiera salido con la nena en brazos a buscar ayuda”. Según Ramallo, algunos efectos personales que siempre lleva José María, quedaron en la casa.

Por segundo día en la semana los policías no obtuvieron resultados positivos. En esas horas de la jornada aparecieron datos que cambiaron todo. Una cámara del monitoreo Municipal, situada en 3 y diagonal 73, registraron, el lunes, una persona con las características de Ramallo. Los policías de la DDI coordinaron una investigación en comercios de la zona y encontraron más: empleados de dos panaderías y una verdulería, dijeron verlo ayer. “Se descarta la hipótesis de que esté en la tosquera”, indicó un jefe Policial.

Los pesquisas apuntaron que los comerciantes asistieron al joven buscado con comida. “Dicen que lo ven seguido, en una bicicleta o con un carro”, indicó un Policía.