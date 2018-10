Los “chocolatitos”, llamados y reuniones de un ex fiscal acusado de pedir coimas

Los detalles figuran en la declaración que hizo Javier Ronco contra Tomás Moran, con prisión preventiva y ya trasladado a Ezeiza

| Publicado en Edición Impresa

Tomás Alberto Moran, el ex fiscal platense que fue detenido hace poco más de un mes acusado de “entorpecer y desviar investigaciones” penales para “obtener dinero indebidamente exigido”, fue trasladado al penal de Ezeiza. Su defensa oficial pidió la prisión domiciliaria por cuestiones de salud, pero en el dictado de la preventiva el juez Pablo Raele denegó el beneficio por entender que había riesgos procesales. Entre otras cosas, tuvo en cuenta “la minuciosa metodología encarrilada por el imputado para lograr su cometido, la extensión en el tiempo de la conducta injusta, y sobre todo, que se ha valido de las propias entrañas del Poder Judicial del cual era parte, con el consecuente daño que generan en la administración de justicia las conductas de este tenor”.

Ordenó Raele que en el lugar de detención arbitren “los medios para la continuidad del tratamiento ordenado en las constancias médicas”.

La prisión preventiva la había pedido la fiscal María Eugenia Di Lorenzo en una de las varias causas que se desprendieron de la investigación de la llamada “megabanda” (ver página 17), que dejó a Moran preso por “concusión y encubrimiento agravado”.

El magistrado coincidió con la fiscal en que los delitos habrían “ocurrido entre el año 2008 y el año 2014”, en el marco de la causa que instruyó el doble homicidio de Carlos Rodríguez y María Martini, con Javier Maximiliano Ronco (preso por la megabanda), como principal sospechoso.

“Al menos un sujeto de sexo masculino, en ese momento Magistrado del Poder Judicial -más específicamente Agente Fiscal a cargo de la Fiscalía referida (la UFI 2)-, abusando del cargo que detentaba, solicitó -al menos una vez- a través de una interpósita persona de sexo masculino de profesión abogado, a Maximiliano Javier Ronco la entrega indebida de una dádiva (dinero que convirtió en su propio beneficio), más precisamente la suma de treinta mil dólares, a cambio de desviar la investigación con el fin de no imputarle la autoría de un doble homicidio por el que se encontraba sindicado Ronco, realizando a tal efecto y en forma independiente, varios actos con el fin encubrir y manipular maliciosamente la investigación a su cargo, ayudando de esta forma para que el mencionado Ronco se sustrajera de la acción de la Justicia y lograra así su impunidad, omitiendo también con esta conducta la individualización de su autor”, resalta en la resolución de Raele a la que accedió este diario.

El juez tuvo en cuenta lo que declaró el propio Ronco: “Antes del homicidio de Rodríguez y Martini, que fue en 2008, yo no conocía a Moran”, pero días después de ese hecho lo llevaron a “prestar declaración testimonial” porque -argumentó- “yo los conocía a ellos, tenía una relación con el matrimonio de amistad y cada tanto le compraba un auto”.

Recordó que el ex fiscal “me llamó por teléfono muchas veces, me

citaba a la fiscalía, me preguntaba si recordaba algo más” pero “no me

tomaba declaración, y cuando terminaba de hablar me regalaba chocolatitos”. Según Ronco, pasaron “meses” hasta que Moran volvió a citarlo, a principios de 2009.

“Me dice que por dichos me iba a imputar el doble homicidio” y “me pide los 30.000 dólares” para no quedar imputado, explicó Ronco, aclarando que en ese momento estaban solos en el despacho de la UFI 2.

El agenciero le habría respondido que “hiciera lo que quisiera”, aunque no habrían pasado más de 15 días cuando supuestamente lo citó un abogado que entonces trabajaba en el estudio de Fernando Burlando, para hablar de lo mismo. “A Gustavo Galasso lo conocía de antes” porque “Burlando era amigo de mi ex cuñado Rubén Herrera (alias ‘Tucumano’, también preso por la ‘megabanda’), explicó, antes de apuntar que se reunieron en el café de la plaza Islas Malvinas: “Yo fui con ‘Pipi’ Yalet (otro detenido en la megacausa) y también fue Juan Farías” (cuyo crimen en el año 2010 disparó toda la investigación).

“Yo accedí porque ya estaba jugado. Le pagó mi mamá, pero la plata no cumplió la función”

Según Ronco, Galasso lo tildó de “loco”: “¿Cómo te le vas a parar de mano al ‘Viejo’? (por Moran) ¿No sabés que tiene la pi.. así de larga?”.

La respuesta del ahora detenido habría estado a tono: “Le dije que yo la tenía más grande, porque ni me imaginé todo lo que se venía”. Contó que el abogado intentó convencerlo de que le entregara “la RAM” (una camioneta), o un terreno, y que al otro día lo citó en el estudio de Burlando.

“En eso entra Fernando, nos saluda, nos toma el pelo con los músculos y los abdominales, me pregunta qué estaba pasando y le conté lo de los 30.000 (dólares) que Galasso pedía para Moran”, tras lo cual Burlando le habría espetado al abogado “no seas boludo, que es gente amiga. No recuerdo si le pegó un cachetazo o una piña en el pecho, medio en chiste medio en serio”. Según Ronco, Burlando lo despidió diciéndole “quedate tranquilo que yo después al viejo lo hablo y te cuento”.

Galasso desmintió estos dichos al asegurar que son “mentiras infundadas de una persona imputada de graves delitos”, en tanto que Fernando Burlando aclaró que “Ronco nunca fue cliente nuestro” y refirió que “después de este incidente Galasso fue separado del equipo de letrados inmediatamente”.

Ronco declaró que Moran siguió presionándolo a él y a los testigos por el doble homicidio y por “robos que no había hecho yo”, hasta que entró en escena otro imputado de la “megabanda”, el ex comisario de la Segunda, Gustavo Bursztyn. En su casa “me dijo quesi no le ponía yo 50.000 dólares y un equipo de riego para la casa de Sicardi (donde detuvieron a Moran) me iba a meter preso”, porque “era un viejo hijo de puta”.

Ronco recordó otro episodio en el que describió a Moran sacándose “los dos bolsillos para afuera” antes de preguntarle “¿la torta donde está?”.

En abril de 2014, seis años después del doble homicidio de la pareja, Moran pidió la detención de Ronco. “A los pocos días me llevaron a la Fiscalía no sé para qué y Moran me pidió ahí 300 mil pesos. Yo accedí porque ya estaba jugado. Se los pagó mi mamá en una bolsa en la puerta de la DDI, ella personalmente al fiscal. Pero la plata no cumplió la función, porque no me liberó”, concluyó Ronco, quien obtuvo luego una prisión domiciliaria y en julio de este año volvió a la cárcel.