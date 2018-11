Capitanes del sueño de San Luis

| Publicado en Edición Impresa

Por RODRIGO CHAGARAY

rachagaray@eldia.com

Hay todo un club revolucionado. El sentimiento se confunde con los nervios y todo, absolutamente todo, se potencia en este momento tan especial. Es que San Luis ha realizado la mejor campaña de su historia y ahora sólo le falta ponerle el moño a una temporada sencillamente, increíble. Mañana, con una movilización que será para recordar, los quince azulgranas de la calle 520 saltarán al campo de juego de “La Catedral”, la mítica cancha del CASI.

San Luis-Alumni será la primera semifinal del URBA Top 12 y “a por ello” van los dirigidos por Pablo Cáffaro y Luciano Lazzarini.

Justamente en la previa de semejante partido, este diario realizó una producción especial y reunió a los tres capitanes del club: Manuel Gnecco (camada 1991), Alan Oubiña (camada 1993) y Ariel Bicerne (camada 1988) a quienes en distintas etapas de la temporada, les ha tocado ser la voz mandante de un equipo que brilló. Y el que abrió la charla fue Manuel Gnecco, que se perderá las finales por estar lesionado en una de sus rodillas: “La lesión es una circunstancia que a cualquier jugador de rugby le puede pasar, obviamente me toca en el peor momento, porque todos queremos estar viviendo esto, pero la verdad es que no me puedo quedar con eso, sería muy egoísta de mi parte pensar solo en mí, viendo todo lo que me rodea en el club. Todo el mundo está contento, ilusionado por lo que se está viviendo, así que mi misión ahora es transmitir toda la energía que por ahí dejo jugando, a los que les toque entrar y ver si podemos ganar esta semifinal que se nos viene”, comentó el aguerrido tercera línea de San Luis.

“Tenemos que aprender a jugar esta clase de partidos que se nos vienen; este año hicimos el click en ser regulares durante la temporada y lo que ahora nos queda, es revalidarlo en la semifinal. Nos gusta el desafío en lo que se nos viene; después de la derrota ante Hindú en las semifinales del Nacional (caída 23-20) nos juntamos en ese vestuario dolorido y nos juramos aprender de lo que había pasado y la única forma de hacerlo, es jugando este tipo de instancias de nuevo, por suerte a esta altura de la temporada estamos con esa chance”

“SAN LUIS ENTRARÁ A HACER SU JUEGO”

El control de la charla pasó para Alan Oubiña, que mañana será el capitán ante los de Tortuguitas: “Lo que está pasando, es parte un proceso; lo más importante es poner el equipo por encima de cualquier individualidad. El grupo está maduro, de eso no hay dudas; la campaña para el club ha sido histórica, nos hemos esforzado mucho en la preparación y que hayamos tenido la temporada que tuvimos, nos deja muy conformes. San Luis jugará su partido, si logramos imponer nuestra idea, las chances estarán de nuestro lado. Sabemos que Alumni es un equipazo, pero si podemos jugar a lo que nos conviene, nos tenemos mucha confianza”.

Y agregó: “Está claro que el que cometa menos errores se quedará con el partido, estamos trabajando en minimizar eso y en potenciar todo lo que nos sale bien; San Luis entrará a hacer su juego, estamos convencidos que tenemos que hacer eso; si podemos hacer una lectura positiva de todo eso, crecerán mucho nuestras chances”, argumentó el primera línea marista en la charla con este diario.

“Hay jugadores que con su actuación animaron a los demás, si los ves a ellos jugando como juegan… ¿Cómo no contagiarte? Hemos perdido tres semifinales en los últimos campeonatos que jugamos, esperemos que esta vez se nos dé”, redondeó su idea.

“PUDIMOS PLASMAR LA IDEA DE JUEGO EN LA CANCHA”

El último que se sumó a la charla ovalada fue Ariel Bicerne, otro de los jugadores que le ha tocado en algún momento, ser capitán de San Luis: “El sentido de pertenencia del club está en un punto muy alto, desde Infantiles, pasando por Juveniles y todo el plantel Superior, lo que se hace a nivel Institución, por suerte impacta directamente en el Juego. Los jugadores de primera interactúan permanentemente con los chicos. En el gimnasio, en cada partido de cualquier división durante toda la temporada y eso es algo clave”, comentó el “Esca” que es como conocen todos al jugador en el club, donde además es Preparador físico de la Menores de 15.

“Pudimos plasmar la idea de juego a los partidos. Pero ahora comienza otra historia, es un campeonato nuevo que puede ser de una fecha, si entrás mal o de dos, si te va mejor. Pero en esta instancia, los detalles van a definir todo”.

Tras lo cual consideró que “la regularidad que logramos en el año, demostró porque estamos donde estamos. Es un orgullo ser capitán de este equipo las veces que me tocó serlo, aunque me genera sentimientos contradictorios porque las veces que me pasó, fue porque Manu y Alan estaban lesionados, pero bueno, no deja de ser algo lindo en la carrera de un deportista”, consideró Bicerne.

“Los partidos hay que jugarlos y si Dios quiere, nos quedarán dos. No tenemos jugadores “estrella”, ahora como equipo, sabemos que funcionamos bien. Eso nos hace aún más fuertes, la clave se dio en que cada jugador que le tocó entrar, le demostró a los entrenadores que tenían nivel para jugar; si a eso le sumás individualidades que aparecieron este año como Mau Aguilar, Facundo Cúcolo o Gastón Giménez por hacer algunos nombres, realmente todo se hace más fácil”, agregó quien será otro de los grandes protagonistas de un partido muy esperado.

EL GRAN SUEÑO

Y allí va San Luis, con toda la ilusión a cuestas, a sabiendas que llegó el momento indicado para dar el gran golpe; para el que se ha preparado desde hace tanto tiempo y por el cual deberá revalidarlo mañana mismo, en una presentación diagramada a partir de las 14:20.

En La Catedral del Rugby, hasta donde los Santos irán marchando por el gran sueño de coronarse como el mejor. La gran esperanza que se alimentó cada fin de semana.